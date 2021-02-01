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Рубрика: Экономика

В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В новогодние праздники россияне, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, приобрели в 6,6 раза больше масок и в 6,7 раза больше антисептиков. В топ-10 по продажам 31 декабря вошли экспресс-тесты на определение наличия в организме человека антигена SARS-CoV-2. Об этом сообщает "Сбер ЕАптека", на основе проведенного исследования розничных продаж.

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Так, указывают исследователи, за период с 1 по 8 января 2021 года было продано на 33% больше медицинских перчаток, чем за аналогичный период 2020 года, а также в 6,6 раза больше масок. Продажи витаминов, по сравнению с прошлым годом увеличились на 190%. Особым спросом, как отмечают исследователи, пользовались витаминные комплексы, содержащие витамин D3 и витамин С, а также аскорбиновая кислота. Лидерами продаж стал антисептик хлоргексидин.

Как отметили аналитики "Сбер ЕАптека", 31 декабря, непосредственно перед новогодней ночью, в топ-10 по продажам вошли экспресс-тесты на определение наличия в организме человека антигена SARS-CoV-2. В период с 31 декабря по 8 января на 400% по сравнению с тем же периодом прошлого года выросли продажи парацетамола, на 180% - активированного угля.

"Если обычно в новогодние праздники высоким спросом пользуются абсорбенты (активированный уголь, "Энтеросгель"), то в этом году в лидерах продаж парацетамол: продажи на 400% выше, чем в те же дни в прошлом году. Также во время праздников высоким спросом пользовались хлоргексидин (антисептик), назальные капли и (традиционно) препараты для ЖКТ (активированный уголь, "Нормофлорин-Д")", - говорится в сообщении "Сбер ЕАптека". По данным исследователей, увеличились покупки и других популярных антипохмельных средств, например янтарной кислоты (вошла в топ-20 продаж в праздничную неделю) и "Энтеросгель" (30 место по продажам в штуках в период с 31 декабря по 10 января).

"В этом году в традиционный "праздничный набор" - препараты для ЖКТ и средства от похмелья - внесла поправки пандемия. В частности, новые товары, которых в прошлом году в топе продаж просто не могло быть, - экспресс-тесты на COVID-19. Они достаточно точны и шанс ошибиться минимален, однако мы всегда подчеркиваем, что результаты лучше интерпретировать с врачом", - отмечает гендиректор компании Антон Буздалин, слова которого приводятся в сообщении.

Экономика Товары и цены Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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