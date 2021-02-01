Официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) сообщает, что поступили в продажу пакеты гостеприимства на чемпионат мира-2022 в Катаре. Они доступны для заказа с понедельника с 14.00 по Москве.

Пакеты гостеприимства включают в себя билеты на игры, а также широкий спектр услуг на стадионах, такие как: питание, напитки премиум-класса, льготная парковка, развлечения, подарки и дополнительные вспомогательные услуги (проживание и авиаперелеты).

Организаторы ожидают большой спрос на пакеты после того, как в период предпродаж был зафиксирован значительный интерес со стороны аффилированных с ФИФА структур и клиентов из Катара. Стоимость этих пакетов варьируется от 950 до нескольких сотен тысяч долларов.

Напомним, что чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.