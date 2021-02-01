В результате нападения с ножом в брюссельском метро пострадали две женщины

В результате нападения мужчины с ножом в брюссельском метро пострадали две женщины. Как сообщает RTBF, одна их них была подругой злоумышленника. По данным полиции, в ходе ссоры он несколько раз ударил ее ножом.

Другая женщина пострадала, когда преступник попытался скрыться с места происшествия. Убегая, он оттолкнул ее. Отмечается, что она была беременна.

Полиция оперативно задержала нападавшего.

Тем не менее пассажиры поезда, в котором все произошло, а также находившиеся на станции метро "Западный вокзал", были эвакуированы на то время, что было необходимо криминалистам для сбора улик. Также временно было остановлено движение на двух участках двух линий подземки.

Стоит отметить, что инцидент произошел в коммуне Моленбек, одним из самых неблагополучных районов бельгийской столицы.