Новости

Вильфанд: Суровая зима придет в Москву в конце недели 03:35
В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале 03:28
Карантин в Израиле продлили до 5 февраля 03:21
НИИ гриппа: Новые штаммы коронавируса в России не циркулируют 02:48
Мультфильм "Душа" возглавил кинопрокат в России и СНГ 01:52
Британский ветеран-герой по сбору средств Том Мур госпитализирован с COVID-19 01:48
В Грузии с 1 февраля начнут снимать введенные из-за COVID-19 ограничения 01:39
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале 01:30
В праздники россияне чаще всего покупали в аптеках маски и антисептики 00:56
Президент Милош Земан призвал применять "Спутник V" в Чехии 00:29
В Амстердаме полиция задержала более 30 участников протестов 00:17
Демонстранты в Ливане использовали против полиции 16 боевых гранат 31.01.2021
В Санкт-Петербурге арестовали семерых участников незаконной акции 31.01.2021
Президент Чехии назвал шумиху вокруг Навального "балаганом" 31.01.2021
По несанкционированной акции в Петербурге возбуждено еще одно уголовное дело 31.01.2021
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России 31.01.2021
В РАН оценили последствия надвигающейся на Россию магнитной бури 31.01.2021
В Петербурге полиция опровергла применение газа на незаконной акции 31.01.2021
Пассажирский самолет вынужденно сел в Краснодаре 31.01.2021
Патриарх Кирилл рассказал о кризисе молодого поколения 31.01.2021
Онколог Минздрава назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин 31.01.2021
В Башкирии совершил вынужденную посадку легкомоторный самолет 31.01.2021
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в нападении на бойца ОМОНа 31.01.2021
Путин проведет совещания по отраслям экономики и пообщается с учителями 31.01.2021
Всю территорию МКАД в столице оборудуют камерами видеонаблюдения 31.01.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Что должны знать родители о своих проблемных детях
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
Прощание с Василием Лановым состоится 1 февраля
01.02.2021 03:28
Рубрика: Экономика

В Роструде напомнили о длинной рабочей неделе в феврале

На предпоследней неделе февраля россияне будут работать шесть дней подряд. А на последней неделе - только три. Об этом напомнили в Роструде.

Фото: rostrud.gov.ru
Роструд предупредил о мошенниках, выдающих себя за инспекторов

День защитника Отечества сократит рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля). Отдыхать будем с 21 по 23 февраля. Трехдневные выходные стали возможны благодаря переносу рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. С 15 по 20 февраля будет единственная в этом году шестидневная рабочая неделя.

Уже в марте Международный женский день сократит рабочую неделю до 4 дней - с 9 по 12 марта. А отдыхать будем с 6 по 8 марта. Всего в 2021 году работающих россиян ожидают семь коротких рабочих недель и одна длинная. В общей сложности в этом году 30 праздничных дней.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках

Главное сегодня

Песков назвал продление ДСНВ успехом Путина
МИД РФ: США сознательно поощряют протесты в России
В феврале россиян ждут три выходных подряд и 6-дневная рабочая неделя
Инфекционист спрогнозировал ослабление масочного режима в России
Синоптик предупредил об аномальной погоде в феврале
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков