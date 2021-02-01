Планы Пентагона вакцинировать от коронавируса заключенных тюрьмы Гуантанамо спровоцировали скандал в США. Сначала в военном ведомстве заявили о намерении привить узников для того, чтобы обезопасить работающих с ними гособвинителей, передает телеканал Fox News. Но американская общественность восприняла это в штыки. Как подчеркнула газета The New York Post, среди прочих заключенных прививку должен был получить Халид Шейх Мохаммед, обвиняемый по делу о терактах 11 сентября 2001 года. И это на фоне жалоб властей штатов о том, что препаратов не хватает, из-за чего темпы массовой вакцинации буксуют.

"Такое невозможно придумать. Всю ту нелепость, что мы получаем от нашего правительства... Они предоставят вакцину этим негодяям в заливе Гуантанамо раньше остальных жителей США. Это театр абсурда!" - цитирует издание Томаса фон Эссена, который был комиссаром городской пожарной службы и потерял в тех терактах 343 сослуживцев. В результате Пентагон под давлением общественности "приостановил" планы вакцинации для узников Гуантанамо, объяснив это "пересмотром протоколов защиты вооруженных сил".

Как отмечает телеканал NBC News, некоторые эксперты в сфере здравоохранения и адвокаты высказывали мнение, что заключенные должны одними их первых получать вакцину, так как многие из них содержатся в тесных помещениях и близко контактируют с персоналом тюрем, а это создает условия для распространения COVID-19.