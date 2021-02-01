"Такое невозможно придумать. Всю ту нелепость, что мы получаем от нашего правительства... Они предоставят вакцину этим негодяям в заливе Гуантанамо раньше остальных жителей США. Это театр абсурда!" - цитирует издание Томаса фон Эссена, который был комиссаром городской пожарной службы и потерял в тех терактах 343 сослуживцев. В результате Пентагон под давлением общественности "приостановил" планы вакцинации для узников Гуантанамо, объяснив это "пересмотром протоколов защиты вооруженных сил".
Как отмечает телеканал NBC News, некоторые эксперты в сфере здравоохранения и адвокаты высказывали мнение, что заключенные должны одними их первых получать вакцину, так как многие из них содержатся в тесных помещениях и близко контактируют с персоналом тюрем, а это создает условия для распространения COVID-19.