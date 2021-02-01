В США предупредили о негативных последствиях американских санкций для доллара

Роль доллара в мировой экономике может снизиться, поскольку страны, оказавшиеся под санкциями США, все активнее ищут возможности использовать для расчетов с партнерами иную валюту. С таким предупреждением выступила исследовательская служба конгресса США.

"Многие иностранные правительства, ставшие объектом финансовых санкций США, и их экономические партнеры все активнее изучают и создают условия для сокращения своей зависимости от американского доллара. Если страны переключатся с него на альтернативные валюты, США могут столкнуться с рядом экономических последствий, в том числе с ростом расходов по займам", - цитирует RT выдержку из подготовленного исследовательской службой документа.

Аналитики обратили внимание, что в последнее время доллар все чаще используется властями США для достижения внешнеполитических целей. Так, доступ к доллару и американским финансовым рынкам был ограничен для Ирана, России и Венесуэлы.

Антироссийские санкции уже привели к негативным последствиям для компаний, добывающих морепродукты на Аляске, для производителей яблок и груш в штате Вашингтон, также отмечается в документе. Они лишились одного из рынков сбыта.