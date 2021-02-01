Валентин Литовский сыграл Пушкина в фильме "Юность поэта"

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Пушкин пропал без вести

Текст: Дмитрий Шеваров
Валентин Литовский, 20 лет
Литовский Валентин Осафович (1921 - октябрь 1941), рядовой.

Родился в Москве. Учился в московской школе N167.

В 1936 году снялся в роли А.С. Пушкина в фильме "Юность поэта", поставленном режиссером А. Народицким по сценарию А. Слонимского на киностудии "Ленфильм" к 100-летию гибели великого поэта. На Всемирной выставке в Париже фильм был удостоен золотой медали. Во время войны "Юность поэта" часто показывали в воинских частях.

Кадр из фильма "Юность поэта". Фото: Классика советского кино/youtube.com

Валентин мечтал учиться в ИФЛИ, но 23 октября 1939 года был призван в армию. В 1940-1941 годах он служил на Дальнем Востоке в Уссурийске, а затем его часть перебросили на Западную границу.
Фронтовые судьбы молодых актеров, сыгравших в довоенном фильме "Юность поэта"

22 июня 1941 года мать Вали, Елизавета Моисеевна Литовская, должна была выехать на свидание к сыну в Минск, но не успела.

Письма от Валентина перестали приходить с 17 июля 1941 года. Родители Валентина неоднократно подавали заявления на розыск сына.

В мае 1948 года они получили ответ из Свердловского РВК г. Москвы: "Литовского Валентина Осафовича считать пропавшим без вести с октября 1941 года".

О Валентине Литовском вспоминает писательница Лидия Либединская в своей книге "Зеленая лампа". Она училась с Валей в одной школе и свидетельствует о том, как он на одном из комсомольских собраний заступился за сына репрессированного "врага народа".

Фото: Центральный архив МО РФ

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