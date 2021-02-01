Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище

Народного артиста СССР, лауреата Ленинской премии, одного из самых востребованных актеров советского кино и истинного вахтанговца Василия Ланового с воинскими почестями похоронили в понедельник на Новодевичьем кладбище в Москве. Его могила расположена неподалеку от места захоронения писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Церемония прощания с актером прошла в Театре имени Вахтангова. Проститься с ними пришли сотни людей - друзей, коллег, поклонников его таланта. Из театра гроб с телом артиста вынесли под звуки песни "От героев былых времен" из легендарных "Офицеров".

В последний путь пылкого Павла Корчагина, неотразимого принца Калафа из "Принцессы Турандот", романтичного Артура Грея из "Алых парусов", безгранично преданного своей Родине Ивана Варраву из "Офицеров" - Василия Ланового проводили долгими аплодисментами.