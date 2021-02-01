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01.02.2021 13:48
Рубрика: Общество

Василия Ланового проводили в последний путь аплодисментами

Текст: Наталья Лебедева
В Театре имени Вахтангова завершилась церемония прощания с народным артистом СССР Василием Лановым. Проводить в последний путь любимого актера, настоящего патриота и "главного офицера страны" пришли сотни людей.

Очередь выстроилась на десятки метров. Люди терпеливо ждали своей очереди, несмотря на мороз. В руках красные гвоздики, белые и красные розы, тюльпаны. Желающих проститься было так много, что церемония прощания продлилась два с половиной часа.

Фото: Александр Куров/ТАСС
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Среди тех, кто пришел проститься с Лановым, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры РФ Ольга Любимова, министр обороны Сергей Шойгу, помощник президента Владимир Мединский, директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, ректор Театрального института имени Бориса Щукина, актер театра Вахтангова Евгений Князев, директор РАМТ Софья Апфельбаум, артисты Сергей Маковецкий, Алексей Гуськов, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Елена Сотникова и многие другие.

По словам Кирилла Крока, этот день стал одним из самых трагических в столетней истории театра. "Когда такие величины в нашей стране, искусстве России и мира уходят от нас, становится очень тяжело. Нас душат слезы, мы не можем поверить до сих пор в эту потерю", - сказал он.

В последний путь великого актера проводили громкими, продолжительными аплодисментами. Василий Лановой будет похоронен на центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Общество Утраты Культура Кино и ТВ Наше кино РГ-Фото Умер Василий Лановой

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