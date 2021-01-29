Стали известны дата и место похорон Василия Ланового

Названо место и время погребения актёра Василия Ланового, умершего в четверг вечером от коронавируса на 88-м году жизни.

Актёра похоронят на Новодевичьем кладбище 1 февраля. Об этом сообщил Кирилл Крок, директор Государственного академического театра им. Вахтангова, где служил Лановой.

"Василий Семенович... будет похоронен в понедельник на Новодевичьем кладбище", - приводит РИА Новости слова Крока.

Ранее стало известно, что прощание с Народным артистом СССР состоится в Театре им. Вахтангова с 10 до 12 часов утра 1 февраля.

Василий Лановой известен по фильмам "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и многим другим культовым отечественным лентам.