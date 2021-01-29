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Названа дата прощания с Василием Лановым

Наше кино
    29.01.2021, 13:00
Текст:   Козьма Лоханкин

Прощание с Народным артистом СССР Василием Семёновичем Лановым, который умер вчера вечером от коронавируса на 88-м году жизни, состоится 1 февраля с 10 до 12 часов утра мск. Об этом сообщает РИА Новости.
Главные роли Василия Ланового

Местом проведения церемонии, как и сообщалось ранее, станет театр им. Евгения Вахтангова.

Василий Лановой, известный по фильмам "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и множеству других, сдал тест на COVID-19 31 декабря, результат оказался положительным. 28 января стало известно, что состояние актёра резко ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти, к сожалению, не удалось. 16 января, когда он находился в больнице, знаменитому артисту исполнилось 87 лет.

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