Названа дата прощания с Василием Лановым

Прощание с Народным артистом СССР Василием Семёновичем Лановым, который умер вчера вечером от коронавируса на 88-м году жизни, состоится 1 февраля с 10 до 12 часов утра мск. Об этом сообщает РИА Новости.

Местом проведения церемонии, как и сообщалось ранее, станет театр им. Евгения Вахтангова.

Василий Лановой, известный по фильмам "Война и мир", "Офицеры", "Семнадцать мгновений весны", "Дни Турбиных" и множеству других, сдал тест на COVID-19 31 декабря, результат оказался положительным. 28 января стало известно, что состояние актёра резко ухудшилось, его подключили к аппарату ИВЛ, но спасти, к сожалению, не удалось. 16 января, когда он находился в больнице, знаменитому артисту исполнилось 87 лет.