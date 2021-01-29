Прощание с Василием Лановым состоится в театре Вахтангова

Прощание с советским, российским актёром Василием Лановым, народным артистом СССР, который скончался накануне, состоится в театре им. Евгения Вахтангова, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

При этом точная дата пока не определена, о ней будет сообщено позднее.

Василий Лановой умер на 88-м году жизни поздно вечером 28 января. 31 декабря 2020-го артист сдал положительный тест на коронавирус и был госпитализирован - вместе с супругой Ириной Купченко, также заразившейся. 28 января Ланового подключили к аппарату ИВЛ.