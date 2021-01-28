Актер Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. По информации "РГ", смерть народного артиста СССР наступила 28 января в 22:56.

Лановой сдал тест на коронавирус 31 декабря 2020 года, он оказался положительным. Заразилась и его жена Ирина Купченко. У актёра диагностировали пневмонию.

В середине января СМИ сообщали о том, что состояние артиста остаётся прежним. 28 января стало известно, что Народного артиста, находящегося в тяжёлом состоянии, подключили к аппарату ИВЛ. Это подтвердили близкие и коллеги актёра. Вскоре появились сообщения, что Лановой перенёс клиническую смерть.

Василий Семёнович Лановой родился в Москве в 1934 году. 16 января 2021-го ему исполнилось 87 лет.

Окончил школу с золотой медалью, в 1957 году Лановой выпустился из Театрального училища им. Щукина (курс Ц.Л. Мансуровой). Ещё во время учёбы начал сниматься: в 1954 году - в "Аттестате зрелости", в 1956-м - в "Павле Корчагине", где сыграл главную роль. После окончания училища стал актёром Государственного академического театра им. Вахтангова.

В его фильмографии - более восьми десятков проектов. Среди них: "Алые паруса" (1961), "Война и мир" (1965 - 1968), "Офицеры" (1971), "Семнадцать мгновений весны" (1973), "Дни Турбиных" (1976), "Петровка, 38" (1980) и другие.

Первой супругой Василия Семёновича была актриса, Народная артистка РФ Татьяна Самойлова, второй - актриса Московского драматического театра им. А. С. Пушкина и режиссёр телевидения Тамара Зяблова. Третья жена - Народная артистка РСФСР Ирина Купченко.

Народный артист СССР, Герой Труда РФ, лауреат множества премий, включая Ленинскую.

P. S.

Василий Лановой был главным офицером страны, уверен обозреватель "Российской газеты", не раз побывавший в горячих точках, писатель Владимир Снегирев.

"Он был настоящим патриотом, светлым, ничем не замаранным. Когда он выходил на сцену и исполнял песню "От геров былых времен…" из фильма "Офицеры", зал всегда вставал. Сильные мужчины, командиры с медалями и орденами, вставали и утирали слезу. В этом весь Лановой, главный офицер страны", - говорит Снегирев.

Даже попав в больницу, Василий Лановой не терял присутствия духа. Он до последнего верил в лучшее, шутил с врачами и просил их петь свою любимую песню. А если кто фальшивил, сердился и поправлял. До самого конца он был честен, статен и благороден.