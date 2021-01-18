В театре рассказали о состоянии заболевшего COVID Василия Ланового

87-летний Народный артист СССР Василий Семенович Лановой, госпитализированный с COVID-19, пробудет в больнице до 20 января.

Об этом РИА Новости рассказал директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, уточнив, что самочувствие актера "остается прежним".

"Василий Семенович остается в больнице вместе с супругой (актрисой Ириной Купченко - прим. "Кинократии") до среды", - сообщил Крок.

Лановой и Купченко, ставшая третьей женой артиста, сочетались браком в 1972 году.

Также стало известно, что из больницы выписали ранее заболевшую коронавирусом 82-летнюю Лию Ахеджакову.