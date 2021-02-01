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01.02.2021 15:58
Рубрика: Экономика

ВЦИОМ: Жителям новой Москвы не хватает поликлиник, детских садов и школ

Текст: Ирина Огилько

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос на тему: "Как за последние два года изменилась жизнь в новой Москве". Как оказалось, жители довольны улучшением транспортной доступности, качеством жизни. Но отметили, что необходимо больше строить лечебных учреждений, детских садов и школ, и объектов спорта. Результат опроса опубликован в понедельник на портале ВЦИОМ.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Опрос был проведен в конце декабря 2020 года, опрашивали специалисты тысячу жителей новых территорий города. А потом сравнили их ответы с теми, что давали ранее в аналогичном опросе жители Москвы в пределах МКАД. Как рассказали жители новых территорий столицы, за два года жизнь в ТиНАО улучшилась, так считают 69 процентов опрошенных. Среди жителей "старой" Москвы с ними согласны 59 процентов опрошенных. Один из пяти живущих на новых территориях, или 18 процентов, респондентов считает, что жизнь скорее ухудшилась, с ними солидарны 28% проживающих в "старой" Москве.

Наиболее заметные и позитивные изменения коснулись дорожного строительства, на них обратили внимание 80 процентов респондентов на новых территориях города, 53 процента отметили улучшения в сфере жилищного строительства, а половина участников опроса назвала улучшения в сфере строительства социальных объектов. Транспортную ситуацию называют удовлетворительной или положительной 62 процента респондентов, проживающих в новой Москве. К слову, на это же обращают внимание 44 процента опрошенных жителей внутри МКАД. Респонденты отметили и то, что благодаря принимаемым столичными властями мерам, жизнь в городе становится безопаснее: с этим утверждением чаще согласны "новые" москвичи - 52%, и 40 процентов "старых". Проводимой городом градостроительной политикой больше удовлетворены жители новой Москвы (61%), чем жители "старой" (49%). При этом, 72 процента опрошенных отметили строительство новых станций и линий метро (72%), строительство дорог и развязок (68%), строительство МЦК и МЦД (62%) и благоустройство улиц и дворов (57%). Четыре сферы, в которых еще стоит поработать, - высокоэтажная застройка (34%), долгострои (33%), некачественное строительство (28%) и точечная застройка (27%).

Напоследок специалисты опросили жителей, что им не хватает из инфраструктуры. На первом месте, как оказалось, недостает больниц и поликлиник. За строительство этих объектов проголосовали 52 процента опрошенных. Половина респондентов отметила недостаточное количество детских садов, и на 2 процента меньше - недостаточное количество школ. 45 процентов респондентов проголосовали за строительство спортивных центров, 43 процента - детских поликлиник и 39 процентов бассейнов.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Наука и образование ВЦИОМ Новые границы Москвы

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