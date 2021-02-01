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Текст:   Наталья Козлова 
20:00 01.02.2021
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)

Потоп на даче

Верховный суд разъяснил, что делать, если с соседнего участка льется вода

Не совсем обычное гражданское дело рассмотрел Верховный суд РФ. Дело о потопе на даче. Из-за желания соседей обустроить свой участок с максимальным комфортом хозяйка соседней дачи вынуждена нести расходы, судиться, а ее участок превратился в болото.
Залив дачного участка соседями - дело нередкое. И также нередко они отказываются возмещать ущерб. Фото: Андрей Шапран / ТАСС Залив дачного участка соседями - дело нередкое. И также нередко они отказываются возмещать ущерб. Фото: Андрей Шапран / ТАСС
Залив дачного участка соседями - дело нередкое. И также нередко они отказываются возмещать ущерб. Фото: Андрей Шапран / ТАСС

Судя по судебной практике, подобные конфликтные ситуации уже давно не редкость. Для очень многих дачников загородный участок - полноценное место отдыха с личными бассейнами и прудами. И любое ЧП с этими водоемами или просто их чистка-перестройка могут отразиться на жизни соседей. Как им вести себя в подобном случае?

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Наша история началась в Самарской области в одном из дачных товариществ. В нем некие предприимчивые бизнесмены обустроили базу отдыха. В итоге один из соседних участков был затоплен. А у дома, который там строили, треснул фундамент. Хозяйка пострадавшего участка пошла в местные суды, чтобы призвать к ответственности бизнесменов. Но сходила неудачно. Три местные судебные инстанции ей отказали.

Гражданка в поисках правды дошла до Верховного суда, где к ее доводам прислушались и разъяснили, как правильно доказывать ущерб в подобных случаях.

А теперь - подробнее. Некое ООО в Самарской области купило несколько дачных участков в садовом товариществе и устроило там базу отдыха.

Владельцы близлежащих загородных домов сильно возмутились таким соседством из-за шума, который сопровождал загородный отдых приезжающих и днем, и ночью. Но больше всего досталось владелице одного из соседних участков, который оказался ближе всего к базе отдыха. На этом участке хозяйка дачи возводила загородный дом для своей семьи. В итоге от действий фирмы участок женщины затопило так, что фундамент недостроенного дома потрескался. Но вина в этом была не строителей. Оказалось, что его подтапливала база отдыха.

На ней, как выяснила пострадавшая соседка, был установлен огромный резервуар с водой, который по непонятным причинам протекал. А из-за рельефа местности вода стекала на соседний участок.

Женщина подошла к решению проблемы совершенно правильно - она наняла эксперта, который, изучив ситуацию, дал свое заключение. По мнению эксперта, дефекты у фундамента "с наибольшей вероятностью" возникли из-за деформации грунта, вызванной "замачиванием". Выливающаяся вода из резервуара с соседнего участка "оказывает прямое негативное влияние на фундамент", написал в заключении эксперт.

Весь ущерб эксперт оценил почти в 60 тысяч рублей. Но платить пострадавшей женщине фирма отказалась. Пришлось ей пойти другим путем.

Хозяйка подтопленного участка обратилась в суд. Истица в суде потребовала взыскать с коммерсантов нанесенный ей материальный ущерб. Кроме этого женщина потребовала у суда обязать компанию отремонтировать емкость для воды. Представитель фирмы, с таким иском не согласился. Коммерсанты вообще не видели в том, что произошло, своей вины.

Фото: Photoxpress
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Когда суд первой инстанции стал рассматривать это дело, то он поступил совершенно правильно - назначил судебную экспертизу, чтобы разобраться в причинах трещин. Итог работы экспертов оказался такой - дефекты могли возникнуть в силу разных обстоятельств, - сказали специалисты. Вина, по их мнению не только из-за трещин в резервуаре на соседнем участке, но из-за климатических изменений, повлиявших на грунт.

Учитывая такие выводы, суд отказал истице. В своем решении так и записал - он отказывает в иске из-за "отсутствия прямой причинно-следственной связи между подтоплениями участка истца и дефектами фундамента".

Первая инстанция подчеркнула, что перелив воды из резервуара действительно, имеет место быть и он является вероятной, но не единственной причиной ущерба. А вот степень влияния конкретных факторов определить сложно, подчеркнул суд.

Это отказное решение пострадавшая гражданка обжаловала дальше и выше. Но и там женщине не повезло - и апелляция, и кассация с коллегами согласились и оставили решение без изменений.

Пришлось женщине идти в Верховный суд РФ. Там в Судебной коллегии по гражданским делам материалы этого спора внимательно изучили и с хозяйкой треснувшего фундамента согласились.

Главная мысль Верховного суда РФ звучит так. Нельзя отказывать заявителям, когда ущерб возник "по совокупности факторов и нельзя достоверно определить степень воздействия каждого из них". Высокая судебная инстанция обратила внимание своих нижестоящих коллег, что заключение эксперта, которого привлек суд, только подтверждает подтопление участка по совокупности причин, в числе которых и проблемы с резервуаром у ответчика.

Верховный суд сделал вывод: нельзя отказывать заявителям, когда ущерб возник "по совокупности факторов" и когда "нельзя достоверно определить степень воздействия каждого из них"

Кстати, любопытный момент - пока шло разбирательство этого дела в Верховном суде, другой суд в Самарской области постановил снести эту базу отдыха как незаконную. Дело в том, что сразу несколько местных ведомств от МЧС до Роспотребнадзора провели по жалобам соседей свои проверки и обнаружили там многочисленные нарушения самых разных норм и положений законов.

Важность этого решения Верховного суда в том, что такая проблема - подтопленного по вине соседей участка - не является большой редкостью. Понятно, что в решении говорится о конкретном деле. Но разъяснение норм права могут взять на вооружение и другие пострадавшие.

Фото: Сергей Михеев
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Если гражданам придется столкнуться с аналогичными ситуациями, то эксперты напоминают, что главным доказательством в них будет заключение судебной экспертизы. Но это не все. Большую роль играют и свидетели. Сам факт подтопления или какого-то другого вреда необходимо доказывать комплексно - привлекая свидетелей и проводя экспертизы. Помогают фото- и видеоматериалы состояния дачи до залива и после него.

Вот примерный список того, что придется доказывать пострадавшей стороне. Это сам факт причинения ущерба, наличие причинно-следственной связи между противоправными действиями (бездействием) ответчика и возникшими убытками. Ну и размер ущерба.

Если пострадавший уже отремонтировал повреждения, то не лишним будет представить суду чеки, которые подтвердят расходы.

А наше дело Верховный суд РФ вернул в Самарскую область и велел пересмотреть его заново.

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