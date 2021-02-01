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01.02.2021 16:13
Рубрика: В мире

Вьетнам снова закрывает границы на въезд "до особого распоряжения"

Текст: Константин Волков
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Вьетнама в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в стране отложили перезапуск международного туризма. Правительство выпустило распоряжение, согласно которому границы Вьетнама останутся закрытыми "до особого распоряжения". Об этом 1 февраля сообщает российская Ассоциация туроператоров (АТОР). Ранее вьетнамская сторона планировала начать открывать границы с 12 февраля. Российская сторона возобновила полеты во Вьетнам два раза в неделю с 27 января.

Фото: iStock
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По данным Минздрава Вьетнама, на вечер 1 февраля в стране зафиксировано 270 новых случаев заболевания COVID-19, из них 19 - в Ханое. Все они появились за последние четыре дня. До того в стране в течение двух месяцев не было выявлено ни одного нового случая. Предположительно, нынешняя вспышка началась из-за проникновения в страну британского и южноафриканского штаммов коронавируса вместе с гражданами СРВ, возвращающимися на родину.

Власти опасаются, что число заболевших может достичь 30 тысяч. В связи с этим Ханой пошел на экстренные меры, в их числе - запрет на международные полеты и на массовые собрания, связанные с Праздником Тет (китайским Новым Годом), который в этом году празднуется 12 февраля.

Границы предполагается закрыть для всех, включая граждан Вьетнама, возвращающихся из-за рубежа. С 1 февраля Ханой закрывает все бары, караоке и дискотеки. Рестораны должны проводить регулярную дезинфекцию. В столице закрыты все школы. Как сообщает издание The Saigon Times, к нарушителям масочного режима "будут применены суровые меры".

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