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01.02.2021 23:45
Рубрика: Власть

В ответе за страну

Владимир Путин почтил память Бориса Ельцина
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Столичный выпуск № 20(8371)
В понедельник в России прошли мемориальные мероприятия по случаю 90-летия со дня рождения Бориса Ельцина. Владимир Путин возложил цветы к могиле первого президента страны на Новодевичьем кладбище.
Владимир Путин: Никогда он не боялся брать ответственность за судьбу страны. Фото: Михаил Метцель / ТАСС Владимир Путин: Никогда он не боялся брать ответственность за судьбу страны. Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин: Никогда он не боялся брать ответственность за судьбу страны. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Ельцин возглавил страну в один из самых сложных периодов ее истории, в критический момент, когда стоял вопрос о существовании России как независимого государства, единого и целого, сказал журналистам Путин. "Отличало его то, что никогда не боялся брать на себя ответственность и за то, что делал сам, и за судьбу страны", - подчеркнул президент. "Конечно, в такие периоды истории всегда есть возможность критически посмотреть на те или иные стороны жизни, на те или иные шаги или решения, либо покритиковать за отсутствие каких-то своевременных решений. Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация", - продолжил Путин. Ельцин никогда не уклонялся от груза ответственности, который лег на его плечи, был возложен на его плечи судьбой или Господом, подчеркнул президент. Глава государства уверен, что страна должна помнить о таких людях. "И я, разумеется, помню об этом. И никогда не забуду", - заключил он.

Фото: Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС
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Цветы к могиле Ельцина возложили его вдова Наина Ельцина и старшая дочь Елена Окулова, друзья и соратники, сотрудники "Ельцин-центра". Память первого президента России почтили Павел Бородин, Сергей Степашин, Геннадий Бурбулис и другие. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на странице "ВКонтакте" опубликовал фотографию, где он стоит у могилы Ельцина.

На Новодевичьем кладбище президент также посетил могилу дипломата, государственного деятеля Евгения Примакова и возложил к ней цветы, а также почтил память народного артиста СССР Василия Ланового. Путин был хорошо знаком с артистом - они шли всегда вместе в строю "Бессмертного полка". Лановой оставил очень яркий след в искусстве и в судьбах многих людей, созданные им образы повлияли на воспитание целых поколений, сказал он журналистам.

Власть Работа власти Президент Борис Ельцин

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