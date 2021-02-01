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01.02.2021 23:25
Рубрика: В мире

Власти Амстердама ликвидируют из-за пандемии район "красных фонарей"

Текст: Андрей Васильев

Власти Амстердама приняли решение о ликвидации района "красных фонарей". "Эротический анклав" будет создан вдали от центра города, постановили депутаты городского совета в понедельник.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Предложение мэра Амстердама Фемке Халсема закрыть подавляющее количество заведений, находящихся в узких переулках вокруг городских портовых доков, было поддержано почти всеми фракциями в городском совете, сообщает Guardian. Местонахождение нового района красных фонарей "Де Валлен" пока не определено. Фемке Халсема, мэр Амстердама с июля 2018 года, с момента вступления в должность настаивала на закрытии кафе для любителей каннабиса и закрытии заведений, где трудятся ночные бабочки, уверяя, что именно они, а не, например, городские каналы, стали туристической достопримечательностью портового города. Халсема также настаивала на переносе района красных фонарей из-за того, что некоторые иностранцы "оскорбляют и унижают" сотрудниц заведений на глазах других "добропорядочных туристов". Со своей стороны недавно сформированная лоббистская группа под названием Red Light United заявила, что 90 процентов из 170 опрошенных ею секс-работниц изъявили желание работать в окнах в узких переулках и на улицах Сингел и Де Валлен, выходящих на амстердамские каналы.

Большинство представителей городского совета уверены в том, что переезд необходим для изменения типа туристов, привлекаемых в Амстердам. "Речь идет о перезагрузке Амстердама как города для иностранцев после пандемии", - заявил Деннис Буткан из голландской лейбористской партии. Впрочем, по данным Het Parool, ведущие нидерландские партии и движения, начиная от "Зеленых" до Социалистическая партии выразили серьезные сомнения относительно планов мэра, полагая, что это решение окончательно парализует сферу туризма Амстердама, серьезно пострадавшую во время пандемии.

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