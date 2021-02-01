Военное командование Мьянмы отстранило от власти президента республики Вин Мьина и объявило в стране чрезвычайное положение сроком на один год. Временно исполнять обязанности главы государства будет вице-президент Мьин Све, однако вся полнота власти перешла главнокомандующему вооруженными силами Мьянмы, старшему генералу Мин Аун Хлайну.

Военные объяснили эти действия тем, что, по их мнению, на парламентских выборах 8 ноября 2020 года были зафиксированы фальсификации. Как ожидается, по окончании действия ЧП в стране пройдут новые выборы, и власть перейдет к сформированному по их итогам правительству.

Посольство РФ в Мьянме призвало граждан России, находящихся в стране, а это около 70 человек, проявить бдительность, "избегать нахождения в местах скопления людей, запастись продуктами питания, предметами первой необходимости и лекарствами" .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле "внимательно отслеживают и анализируют информацию" о происходящем в Мьянме, но делать оценки считают преждевременным.