Военные медики получат единовременную выплату из-за COVID-19

Президент подписал указ, предусматривающий единовременные выплаты в размере 68 тысяч рублей целому ряду категорий медиков за работу с пациентами с COVID-19.

Основание для получения выплаты - освобождение от военных обязанностей и/или нахождение в стационаре из-за развития осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

Речь идет о военнослужащих, сотрудниках органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, ФСИН и Росгвардии.

Выплаты получат как медработники, непосредственно оказывающие помощь пациентам с коронавирусом или подозрением на эту инфекцию, так и те, кто перевозит их к месту оказания медпомощи.

Размер выплаты составляет 68 811 рублей.

Указ вступает в силу с сегодняшнего дня и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.