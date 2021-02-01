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01.02.2021 15:41
Рубрика: Власть

Володин допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям

Текст: Галина Мисливская
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против России и ее граждан. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос об обращении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России НКО-иноагентом) к президенту США Джо Байдену с требованием ввести санкции против десятков российских бизнесменов и политиков.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Если называть вещи своими именами, то это обращение за иностранной помощью с целью разрушить нашу экономику", - считает председатель ГД.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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Володин подчеркнул, что Россия должна защитить себя от подобных угроз, и допустил введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против РФ. "Есть возможность законопроекте, принятом в первом чтении, предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе", - заявил он.

"Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - считает Вячеслав Володин.

Напомним, в мае 2018 года спикеры обеих палат парламента и главы всех думских фракций внесли в Госдуму поправки в Уголовный кодекс РФ в целях обеспечения реализации закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США".

Они предложили дополнить главу 29 УК РФ "Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства" статьей за исполнение требований иностранных санкций. Максимальная санкция за это деяние - лишние свободы на срок до четырех лет.

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