Володин: Позиции России в ПАСЕ за год укрепились

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что за год с момента возвращения России в ПАСЕ ее позиции укрепились и большинство депутатов ассамблеи теперь настроены на конструктивное взаимодействие с Москвой.

"Сложилось не просто большинство, а две трети тех, кто выступил против любых нападок в отношении российской делегации, - заявил он журналистам в понедельник. - И все попытки сорвать работу наших депутатов и сенаторов были обречены".

Володин напомнил, что при голосовании по вопросу о подтверждении полномочий российских парламентариев за это решение проголосовали 106 депутатов ПАСЕ, против - 36, в основном представители Украины, Грузии, Прибалтики и Великобритании. "Позиции России в ПАСЕ укрепились за год с момента нашего возвращения", - констатировал председатель ГД. Он подчеркнул, что большинство делегатов ассамблеи стремятся к диалогу с Россией, и Москва готова развивать такое взаимодействие.

При этом он отметил, что по мере приближения выборов в Госдуму "провокации в отношении нашей страны будут усиливаться". "Мы должны быть к этому готовы", - заявил Володин. Он также обозначил приоритеты работы российских депутатов в ПАСЕ на следующую сессию. Это вопросы защиты интересов граждан в условиях пандемии, реализация их социальных прав, а также разработка вакцин от коронавируса.

Кроме того, делегация РФ ведет диалог с коллегами по ассамблее об угрозах правам человека со стороны крупных интернет-компаний. Парламентарии договорились вести мониторинг ситуации и вырабатывать общие подходы к правовому регулированию этой сферы, рассказал Вячеслав Володин.