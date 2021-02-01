Новости

Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде 17:37
Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука 17:33
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет 17:20
В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ 17:18
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 17:18
Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса 17:10
В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом 17:08
В Новгородской области разрешили работу фудкортов 17:06
Объявлены состав жюри и сроки проведения Берлинале-2021 17:05
ЦБ перечислит в бюджет 200 млрд рублей от сделки по Сбербанку 17:04
Вышел "Злой человек" - первый за семь лет видеоклип Земфиры 16:55
Володин: Смешанная система выборов в Думу показала свою эффективность 16:49
Цены на серебро резко повысились до максимума за 8 лет 16:48
В Китае на дороги вышли беспилотные такси 16:30
Кокорин забил на тренировке "Фиорентины" 16:22
Вьетнам снова закрывает границы на въезд "до особого распоряжения" 16:13
Мишустин выделил вклад патриарха в поддержку людей 16:07
На Урале отправлен в психбольницу грабитель, убивший посетителя банка 16:06
Появилось первое фото новой атомной подлодки Китая 16:05
На Урале завели дело о покупке здания детсада по завышенной цене 15:52
В Москве в доме из "Брата-2" нашли КПП-призрак 15:51
Вышел финальный трейлер трогательного фильма о собаке "Пальма" 15:39
Лукашенко поблагодарил синоптиков за сокращение ошибок в прогнозах 15:35
Троих террористов задержали в Ингушетии 15:33
Вирус африканской чумы обнаружили в Башкирии в печеночном паштете 15:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 16:49
Рубрика: Власть

Володин: Смешанная система выборов в Думу показала свою эффективность

Текст: Галина Мисливская

Нынешняя система выборов в Госдуму, при которой половина депутатов избирается по одномандатным округам, а половина - по партийным спискам, показала свою эффективность, считает председатель палаты Вячеслав Володин.

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
Володин дал прогноз о составе Госдумы после выборов

"Смешанная система 50/50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - одномандатники. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", - сказал он журналистам в понедельник.

Володин добавил, что сам бы хотел избираться по одномандатному округу, "если речь пойдет о выборах", поскольку "лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей, хотя можно сочетать округ и список".

Отвечая на вопрос о том, как может измениться состав Госдумы после сентябрьских выборов, он подчеркнул, что это будут решать избиратели. Он подчеркнул, что на выборах побеждают те, "в ком люди видят выразителя своих интересов, кто видит их проблемы и помогает их решать".

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Госдума Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
О чем говорил Владимир Путин на сессии онлайн-форума "Давосская повестка дня 2021"
Пушков: Генсеку НАТО пора осознать, что старый миропорядок уходит