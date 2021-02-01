Володин: Смешанная система выборов в Думу показала свою эффективность

Нынешняя система выборов в Госдуму, при которой половина депутатов избирается по одномандатным округам, а половина - по партийным спискам, показала свою эффективность, считает председатель палаты Вячеслав Володин.

"Смешанная система 50/50 показала свою эффективность. С одной стороны, есть партийный каркас, который позволяет реализовывать партийные проекты, а с другой - одномандатники. Это позволяет постоянно поддерживать связь с гражданами", - сказал он журналистам в понедельник.

Володин добавил, что сам бы хотел избираться по одномандатному округу, "если речь пойдет о выборах", поскольку "лучше чувствуешь ситуацию, проблемы людей, хотя можно сочетать округ и список".

Отвечая на вопрос о том, как может измениться состав Госдумы после сентябрьских выборов, он подчеркнул, что это будут решать избиратели. Он подчеркнул, что на выборах побеждают те, "в ком люди видят выразителя своих интересов, кто видит их проблемы и помогает их решать".