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01.02.2021 13:21
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как отличить у детей подлинные головные боли от симуляции

Текст: Николай Грищенко
Зачастую дети могут испытывать головную боль, однако в силу возраста не могут рассказать об этой взрослым. Иногда ребенок даже может симулировать заболевание, чтобы привлечь к себе внимание.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Доктор медицинских наук Игорь Степанищев считает, что распознать головную боль можно по следующим признакам. Ребенок жалуется на то, что голова пульсирует с одной или с обеих сторон. Также он может испытывать ноющую боль в висках или затылке и шее. Появляется тошнота или рвота, а также чувствительность к свету, шуму, иногда - запахам.

Фото: iStock
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"Некоторые дети, особенно младшего возраста, не всегда могут сказать, когда у них болит голова. Так что следите за другими знаками: ребенок хочет спать, но может заснуть, ведет себя необычно", - заявил aif.ru невролог.

Специалист отмечает, что, как правило, обычно детские головные боли не являются серьезной проблемой и вызваны общими факторами, которые легко устранить. Например, громкий шум, яркий свет, переутомление или даже чрезмерная суета вокруг, но если головные боли становятся постоянными или слишком сильными, то это уже тревожный признак.

К врачам следует обращаться если головные боли усиливаются или появляются чаще чем раз в неделю.

"Если они регулярны и мешают ребенку вести нормальный образ жизни, обратитесь к врачу. Самолечение может только ухудшить ситуацию", - советует Игорь Степанищев.

Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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