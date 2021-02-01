Вышел "Злой человек" - первый за семь лет видеоклип Земфиры

Преданные поклонники российской певицы и автора песен Земфиры все-таки дождались: на официальном YouTube-канале артистки опубликован клип "Злой человек".

В нем ближайшая подруга Земфиры Рената Литвинова дерзко едет в автомобиле сквозь пургу и надменно курит сигарету.

Песня входит в саундтрек картины Литвиновой "Северный ветер". Она же стала первым слушателем новой песни подруги и соратницы. И несказанно впечатлилась произошедшим.

"Когда-то Кира Муратова мне сказала, прочитав мою новеллу "Офелия, невинно утонувшая": "У меня есть для вас две новости, одна хорошая, другая плохая", я попросила начать с хорошей. Она сказала: "Это гениальная новелла!" Тогда я спросила: "Какая плохая?" Она ответила: "Вы никогда не напишете ничего лучше". И сегодня - я прослушала новый альбом Земфиры - и у меня для вас есть две новости - одна плохая и одна хорошая. Это гениальный альбом. И я не знаю, напишет ли она что-либо лучшее!" - заинтриговала Рената Муратовна подписчиков в Instagram.

Премьера "Северного ветра" запланирована на 6 февраля.

Напомним, что последний на этот момент альбом Земфиры вышел ровно восемь лет назад, а последний клип - семь: это был срежиссированный Литвиновой ролик на песню "Жить в твоей голове".

Видео доступно на YouTube-канале Земфиры (18+). Ролик содержит сцену курения табака.