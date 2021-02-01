Постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 февраля 2020 года № 11-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ"

В связи с распространением в Ямало-Ненецком автономном округе новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО "О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2004 года № 18-ЗАО "О Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа" постановляю:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ "О введении режима повышенной готовности".

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Д.А. Артюхов





Утверждены постановлением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 февраля 2021 года № 11-ПГ

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ

1. В подпункте 5.5 пункта 5 цифры "50" заменить цифрами "75".

2. Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции:

"9.4. оказать содействие работникам в возрасте 65 лет и старше, а также работникам с хроническими заболеваниями, указанными в приложении № 1, в вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с федеральным законодательством.".

3. В пункте 4 приложения № 5 к постановлению цифры "50" заменить цифрами "75".







