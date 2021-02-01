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01.02.2021 12:01

Западу не остановить развитие Синьцзяна

Западные СМИ и политики упорно стремятся к разжиганию национальной розни в Китае и сдерживанию развития Синьцзяна, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В самом Синьцзяне, кстати, существует пословица: "Вкусна та лепёшка, что сделана простым тружеником". Иными словами - хорошую жизнь создают сами люди. Однако, по мнению некоторых американских и западных политиков, нормальные усилия уйгуров ради достойной и счастливой жизни - это принудительный труд.
В Синьцзяне население работает на тех же условиях, что и на остальной территории КНР, то есть добровольно. Фото: Медиакорпорация Китая В Синьцзяне население работает на тех же условиях, что и на остальной территории КНР, то есть добровольно. Фото: Медиакорпорация Китая
В Синьцзяне население работает на тех же условиях, что и на остальной территории КНР, то есть добровольно. Фото: Медиакорпорация Китая

"Приукрашивание фактов, постоянные недомолвки и шепот, - кажется, что всюду интриги, как в постановке на сцене", - такой вывод делает американский эксперт-международник Эйнар Танген после просмотра видео, размещенного New York Times о городе Куйтунь Синьцзян-Уйгурского автономного района. Репортаж о "принудительном труде" местных уйгуров ведется посредством фильтров и других технических средств, это похоже на блокбастер.

Помимо этого, некоторые западные ученые, финансируемые антикитайски настроенными силами, не жалеют ни сил ни времени на составление доклада "Принудительный труд в Синьцзяне", чтобы свести на нет усилия правительства Китая по обеспечению трудоустройства и занятости в автономном районе.

Так, в марте 2020 года австралийский Институт стратегической геополитики опубликовал доклад, в котором отмечалось, что десятки тысяч синьцзянцев были "принудительно" направлены на работу на заводы континентального Китая, однако при более тщательном рассмотрении этого утверждения оказалось, что в докладе часто факты "притянуты за уши", некоторые аспекты вырваны из контекста и искажены. Этот доклад представляет собой хорошо спланированную пиар-кампанию антикитайских сил в США и Австралии.

Что же на самом деле происходит с трудоустройством и занятостью в Синьцзяне? Факты говорят сами за себя. Данные показывают, что с 2014 по 2019 годы общая численность занятого населения Синьцзяна увеличилась с 11 млн 352 тыс. 400 до 13 млн 301 тыс. 200, с приростом на 17,2 процента. Политика гарантии трудоустройства в Синьцзяне отвечает не только Конституции и законодательству Китая, но и международным стандартам в области гарантии труда и прав человека. Откуда же взялся "принудительный труд"?!

"Мы в Кашгаре никогда не слышали о том, что кого-то принудили собирать хлопок после окончания курсов профессиональной подготовки. Тем более, фактически у нас сбором хлопка вручную никто не занимается при нынешнем научно-техническом развитии. Не понимаю, откуда берутся эти слухи?" - говорит Маймайтинияцзы Иминнияцзы - выпускник Центра профессионального образования и обучения в уезде Шачэ района Кашгар.

На самом деле то, что представители разных национальностей Синьцзяна выезжают на работу в другие районы, является одним из важных методов по преодолению бедности. По неполным данным, среднегодовой доход на душу населения синьцзянцев, которые поехали на заработки в другие провинции страны, составляет около 40 тыс. юаней, что в основном равно средним располагаемым доходам коренного населения этих регионов. А среднегодовой доход на душу рабочих внутри Синьцзяна составляет примерно 30 тыс., что намного превышает доходы от сельскохозяйственной деятельности.

Последние данные показывают, что в 2020 году средний располагаемый доход на душу населения Синьцзяна увеличился на 6989 юаней по сравнению с 2015 годом, среднегодовой рост составил 7,2 процента, что выше среднегодового роста ВВП на 1,1 процента. Это в полной мере доказывает, что синьцзянское население пользуется результатами и благами развития страны, жизнь синьцзянцев улучшается. Эти факты - ответ на ложь, которую фабрикуют антикитайские силы в США и на Западе.

"Собака лает, караван идет" - гласит древняя пословица. Именно это выражение говорит молодая уйгурка в своем видео, так она ответила бывшему американскому госсекретарю Майку Помпео, который, не стесняясь в выражениях, ставит под сомнение развитие Синьцзяна. Никаким нападкам не исказить железных фактов, касающихся процветания и стабильности в Синьцзяне, этим выпадам не помешать развитию всей страны.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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