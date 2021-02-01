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01.02.2021 17:37
Рубрика: Происшествия

Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде

Текст: Иван Егоров

Представление ФСИН о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный судья Симоновского районного суда во вторник рассмотрит во время выездного заседания в Мосгорсуде.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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"С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда", - об этом корреспонденту "РГ" сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. По ее словам, заседание состоится в одном из залов Апелляционного корпуса Мосгорсуда. Кроме того, для представителей средств массовой информации, не разместившихся в данном зале, будет настроена трансляция судебного процесса в основном здании столичного суда. Ожидается, что Алексей Навальный будет участвовать в процессе не по видеоконференцсвязи из СИЗО "Матросская тишина", а лично в зале суда.

В Мосгорсуде, также отметили, что в связи с действующими ограничениями по посещению судов общей юрисдикции в здание суда будут допущены только участники судебного заседания, а также представители СМИ на основании аккредитаций, направленных в адрес Симоновского суда. При этом из-за большого количества заявок в суд пустят строго по одному представителю от СМИ.

Происшествия Правосудие Суд

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