Зеленский: Украина стоит с протянутой рукой, ожидая вакцину от коронавируса

Украина оказалась в конце очереди европейских стран, получающих вакцину от коронавируса. Фактически Киев "стоит с протянутой рукой", ожидая, когда члены ЕС помогут Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью телекомпании HBO и порталу Axios.

Он признал, что Украина не значится в приоритетном списке стран, получающих вакцину от COVID-19. Она не является членом Евросоюза, чтобы рассчитывать на подобное. По словам Зеленского, он связался с лидерами некоторых европейских стран и получил заверения, те будут помогать Украине вакциной из собственных запасов. Но это будут очень ограниченные поставки, которые и так властям стран ЕС будет сложно объяснить своим гражданам.

"Очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - прокомментировал сложившуюся ситуацию Зеленский. Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Киев готов закупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Однако учитывая нынешнюю ситуацию, на подобные шаги в ЕС пойдут еще не скоро.

Украина также рассчитывает на поставки вакцины в рамках международного механизма COVAX под эгидой Всемирной организации здравоохранения.