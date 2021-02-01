Новости

Арестован участник незаконной акции, бросивший файер в полицейских 20:42
Стали известны имена наставников нового сезона "Голос. Дети" 20:11
В Москве из-за отсутствия финансирования закрылся Музей хоккея 20:06
Прилепин: Принципиальных противоречий при объединении левых сил нет 19:56
Мужчина с ножом напал на пассажиров брюссельского метро 19:48
В Волгограде назвали пятерку суперфиналистов конкурса "Учитель года" 19:40
Полиция Франции задержала подозреваемого в жестоком убийстве человека 19:33
"Тамбов" может доиграть сезон частично молодежным составом 19:17
В Москву идут тимофеевские морозы 19:08
МИД РФ: Россия надеется на мирное урегулирование ситуации в Мьянме 18:50
Николь Кидман снимется в сериале-ремейке норвежского фильма "Надежда" 18:46
МИД: РФ еще не получила от ФРГ ответов по делу "берлинского пациента" 18:41
Актер из "Игры престолов" сыграет в экранизации романа Джейн Остин 18:36
Путин возложил цветы к могиле Ланового 18:32
В Подмосковье спасли младенца с гастрошизисом 18:25
Минздрав назвал условие отправки пьяных россиян в вытрезвители 18:11
Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения 18:02
Заседание Симоновского райсуда по "делу Навального" пройдет в Мосгорсуде 17:37
Игрок рижского "Динамо" отчислен после кражи клюшки Ковальчука 17:33
В Тюмени хулиганы выпустили сигнальную ракету в летящий самолет 17:20
В Петербурге введут индивидуальные компенсации на оплату ЖКХ 17:18
Эван Рэйчел Вуд обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии 17:18
Поэт и актер Виктор Коваль умер от коронавируса 17:10
В Испании после прививки все обитатели дома престарелых заболели ковидом 17:08
В Новгородской области разрешили работу фудкортов 17:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Готовы ли вузы и студенты вернуться к очному обучению
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Что значат сегодня церковь и патриарх в жизни общества
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
Какие законы изменят жизнь россиян в феврале
01.02.2021 19:13
Рубрика: Экономика

Подъемные

Жителям помогут с заменой тысячи лифтов
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Федеральный выпуск № 20(8371)
Получить финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию ЖКХ на замену лифтов могут начиная с этого года жители многоквартирных домов. На это правительство выделило 750 млн рублей.
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

В 2020 году в стране, по данным минстроя, было заменено более 16 тысяч лифтов. В нынешнем году запланировано установить около 13 тысяч подъемников. Темпы хорошие, но явно недостаточные, отметила замдиректора департамента стратегических проектов минстроя Анна Огурцова. К 15 февраля 2025 года необходимо заменить около 135 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. При этом у 117 тысяч срок службы уже истек, а еще у 44 тысяч он закончится до 2025 года.

Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос

Ремонт и замена лифтов - это один из самых дорогих видов работ при капремонте, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Замена лифта стоит от 2 до 3 млн рублей. При этом около 16% лифтов уже исчерпали сроки эксплуатации, однако взносов, которые собирают собственники, не хватает для их замены. Поэтому нужны дополнительные механизмы.

Раньше замена лифтов проводилась в рамках региональных программ капремонта. Теперь появились дополнительные меры поддержки. Выделенные фонду 750 млн рублей будут распределяться в порядке очереди - по мере представления заявок от регионов. Это поможет заменить до конца 2022 года не менее 1010 лифтов.

Компенсации выплатят лишь при установке отечественных лифтов, с классом энергоэффективности не ниже "В". При этом в доме должны меняться сразу все "просроченные" лифты, а сам дом не должен быть аварийным и подлежащим сносу и реконструкции. За счет средств фонда может быть компенсировано до половины суммы, которую выделил регион или муниципалитет на софинансирование таких работ (но не более 50% от стоимости оборудования). Или средства могут пойти на возмещение недополученных доходов финансового агента при предоставлении рассрочки на оплату замены лифта. Если регионы оперативно подадут заявки на финансовую поддержку, то уже в феврале они смогут получить авансы, уточнили в фонде.

"Первые заявки на участие в программе поступят в ближайшее время, и весной начнутся первые работы по замене лифтов", - сообщили в Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов. Если пилотный проект будет успешным, "есть шансы рассчитывать на аналогичную поддержку и по другим видам ремонта", добавили в ассоциации.

Экономика ЖКХ

Главное сегодня

Путин призвал защитить непрофессиональных инвесторов в ценные бумаги
Торговые сети не сообщали о сложностях с логистикой товаров
Медведев: РФ готова сделать Рунет автономным, но не хочется до этого доводить
За сутки в России подтверждено 17 648 случаев COVID-19 в 84 регионах
Посольство РФ в Мьянме призвало россиян к осторожности
В РФ вступил в силу запрет на продажу в Сети никотинсодержащей продукции
Когда в России не останется обманутых дольщиков