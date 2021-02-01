Получить финансовую поддержку от Фонда содействия реформированию ЖКХ на замену лифтов могут начиная с этого года жители многоквартирных домов. На это правительство выделило 750 млн рублей.

В 2020 году в стране, по данным минстроя, было заменено более 16 тысяч лифтов. В нынешнем году запланировано установить около 13 тысяч подъемников. Темпы хорошие, но явно недостаточные, отметила замдиректора департамента стратегических проектов минстроя Анна Огурцова. К 15 февраля 2025 года необходимо заменить около 135 тысяч лифтов с истекшим сроком эксплуатации. При этом у 117 тысяч срок службы уже истек, а еще у 44 тысяч он закончится до 2025 года.

Ремонт и замена лифтов - это один из самых дорогих видов работ при капремонте, отмечает исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева. Замена лифта стоит от 2 до 3 млн рублей. При этом около 16% лифтов уже исчерпали сроки эксплуатации, однако взносов, которые собирают собственники, не хватает для их замены. Поэтому нужны дополнительные механизмы.

Раньше замена лифтов проводилась в рамках региональных программ капремонта. Теперь появились дополнительные меры поддержки. Выделенные фонду 750 млн рублей будут распределяться в порядке очереди - по мере представления заявок от регионов. Это поможет заменить до конца 2022 года не менее 1010 лифтов.

Компенсации выплатят лишь при установке отечественных лифтов, с классом энергоэффективности не ниже "В". При этом в доме должны меняться сразу все "просроченные" лифты, а сам дом не должен быть аварийным и подлежащим сносу и реконструкции. За счет средств фонда может быть компенсировано до половины суммы, которую выделил регион или муниципалитет на софинансирование таких работ (но не более 50% от стоимости оборудования). Или средства могут пойти на возмещение недополученных доходов финансового агента при предоставлении рассрочки на оплату замены лифта. Если регионы оперативно подадут заявки на финансовую поддержку, то уже в феврале они смогут получить авансы, уточнили в фонде.

"Первые заявки на участие в программе поступят в ближайшее время, и весной начнутся первые работы по замене лифтов", - сообщили в Ассоциации региональных операторов капремонта многоквартирных домов. Если пилотный проект будет успешным, "есть шансы рассчитывать на аналогичную поддержку и по другим видам ремонта", добавили в ассоциации.