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01.02.2021 12:16
Рубрика: В мире

Зятя Дональда Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Текст: Александр Гасюк
Фото: REUTERS/Shereen Talaat Фото: REUTERS/Shereen Talaat
Фото: REUTERS/Shereen Talaat

Джаред Кушнер - зять и старший советник экс-президента США Дональда Трампа - в минувшее воскресенье был выдвинут на получение Нобелевской премии мира. Как сообщает газета The Jerusalem Post, таким образом оргкомитету премии предлагается признать заслуги Кушнера в "исторической" нормализации отношений между Израилем и двумя арабскими странами - ОАЭ и Бахрейном.

Фото: AFP/Brendan Smialowski
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Наряду с зятем Трампа, родившимся в ортодоксальной еврейской семье и сыгравшем ключевую посредническую роль в подписании "Соглашения Авраама" - под таким именем известна эта арабо-израильская сделка - на премию также номинированы его помощник Ави Берковитц, бывший посол США в Израиле Дэвид Фридман и экс-посол Израиля в США Рон Дермер.

По мнению ряда экспертов, долгосрочная цель запущенного с подачи США процесса нормализации отношений Израиля и его арабских соседей заключается в реализации стратегических установок Вашингтона на Ближнем Востоке. И, в первую очередь, объединению под американо-израильским зонтиком суннитских монархий Персидского залива для противостояния в регионе шиитскому Ирану.

В свою очередь, Джаред Кушнер распространил заявление, к котором отметил, что он "гордится своей номинацией" на Нобелевскую премию мира. Напомним, что ее вручение традиционно пройдет в норвежском Осло и намечено на октябрь 2021 года.

В мире США Дональд Трамп

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