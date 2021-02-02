Обнародованы итоги анализа мощей святого апостола Иакова

Международная команда ученых провела радиоуглеродное датирование мощей святого Иакова, которые уже полтора тысячелетия хранятся в Риме, и пришла к выводу, что на самом деле эти останки принадлежали совсем другому человеку.

О результатах уникального исследования на своем сайте рассказал Университет Южной Дании, под руководством которого оно было проведено. В команду, которую возглавлял профессор химии и археометрии Кааре Лунд Расмуссен, также вошли исследователи из Университета Гронингена (Нидерланды), Университета Пизы (Италия), Института судебной медицины Крэнфилда (Англия), Национального музея Дании и Папского института христианской археологии в Италии.

Предметами изучения изначально планировалось сделать мощи двух святых - апостолов Филиппа и Иакова Младшего. Эти реликвии хранятся в Риме, в церкви Санти-Апостоли, о которой уже более 500 лет заботятся францисканцы. Считается, что мощи апостолов хранятся здесь уже более 1500 лет.

К сожалению, останки святого Филиппа оказались в плохом состоянии сохранности. Их признали непригодными для проведения радиоуглеродного анализа, поэтому их настоящий возраст так и остался неизвестным. Однако бедренная кость, предположительно принадлежащая святому Иакову, сохранилась лучше. Она прошла несколько процедур анализа. В результате эту кость ученые датировали 214-340 годами нашей эры.

"Таким образом, мы установили, что сохранившаяся реликвия, бедренная кость, не принадлежит святому Иакову, - говорит профессор Кааре Лунд Расмуссен. - Она принадлежала человеку, который был примерно на 160-240 лет моложе святого Иакова. Тем не менее, эта реликвия проливает новый свет на малоизученный период в истории раннего христианства. Кем был этот человек, конечно, сказать невозможно".

Ученые нашли объяснение результатам своего исследования. Они напоминают, что в первые несколько веков после смерти Христа его последователи подвергались гонениям. Доминирующей религией христианство стало только к VI веку. Возведение церквей по всей Римской империи началось только после того, как император Константин на смертном одре крестился сам и объявил христианство государственной религией.

Затем останки почитаемых христианских мучеников начали переносить из могил в церкви, чтобы их мощам могли поклониться верующие в городах. Считается, что в рамках этой практики в церковь были перенесены и останки двух апостолов, святого Филиппа и святого Иакова.

"Мы считаем весьма вероятным, что тот, кто перевез эту бедренную кость в церковь Санти-Апостоли, считал ее принадлежащей святому Иакову, - говорит профессор Расмуссен. - Они должен был забрать ее из христианской могилы, полагая, что она принадлежала одному из первых христиан, но точно не зная - апостолу или нет".

То же самое, видимо, было проделано и с предполагаемыми останками святого Филиппа, добавляет ученый. Он подчеркивает, что руководители ранней христианской церкви искали останки мучеников, живших за сотни лет до них. Для этого были организованы поиски христианских могил, в которых могли быть захоронены тела святых.

К слову, до сих пор неизвестно, кто именно и откуда перенес в церковь останки святых Филиппа и Иакова. Однако из письменных источников известно, что специально в их честь и была построена нынешняя церковь Санти-Апостоли в Риме. Достоверно известно и то, что останки хранятся в ней с VI века.

С полной версией исследования можно ознакомиться в журнале Heritage Science.