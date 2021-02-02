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Рубрика: Власть

Задание на осень

Андрей Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму
Текст: Валентина Егорова
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что прошедшие в январе в разных городах России несанкционированные акции - это подготовка внешних игроков к выборам в Госдуму. В палате внимательно следят за происходящим и при необходимости предложат меры законодательного реагирования.
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов. Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости

"События прошлых выходных и позапрошлых выходных - это все, конечно же, с прицелом на сентябрь 2021 года", - сказал Климов вчера на пресс-конференции.

Для оппонентов России выборы в Госдуму - "это очень важное событие", которое рассматривается "как возможность ослабить нашу страну и разыграть здесь путем разного рода деструктивных действий некое изменение политической системы не в пользу россиян, а в пользу тех, кто считает нас своими противниками и этого не скрывает", уверен сенатор.

Оппоненты России обсуждают, как ослабить нашу страну путем деструктивных действий

По его словам, в комиссии Совфеда внимательно наблюдают за происходящим и собирают материалы о такого рода активности зарубежных стран на территории РФ. Создана специальная рабочая группа, она ведет мониторинг в ежедневном режиме. "По возможности мы будем знакомить с этим общественность", - пообещал сенатор. Он также заявил, что парламентарии будут давать политическую оценку собранным фактам, а при необходимости - "делать предложения законодательного характера".

При этом Климов осудил действия тех, кто выводит людей на улицы при сохраняющейся угрозе распространения коронавируса. "Если у нас, как и во многих странах мира, пандемия на дворе, друзья, ну какие массовые акции?" - сказал он, напомнив, что санитарные правила устанавливаются "для защиты общественных интересов".

Фото: Тагир Раджавов
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Сенатор также рассказал, что в палате изучат вопрос о введении уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян. Днем ранее о такой возможности заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Понятно, что лица, которые способствуют введению против нас противоправных рестрикций, должны подлежать какому-то наказанию", - считает Андрей Климов. По его словам, сенаторы будут "внимательно оценивать" подобные предложения на своих мероприятиях. "Я не исключаю, что так или иначе мы соответствующую законодательную реакцию продемонстрируем", - сказал он.

Парламентарий посоветовал всем, кто недоволен подобными действиями законодателей, "направлять свой гнев по адресу". "Давайте будем возмущаться теми, кто тратит деньги своих налогоплательщиков на то, чтобы разбалансировать нашу страну. Давайте туда справедливый гнев обращать, а не на ответные реакции", - заявил он.

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