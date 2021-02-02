iPhone сможет узнавать владельца в маске после обновления. Как это работает

Компания Apple объявила о выпуске бета-версии iOS 14.5 для разработчиков, которая позволяет упростить разблокировку iPhone при надетой медицинской маске.

Владельцы смартфонов с Face ID, носящие защитную маску, смогут разблокировать устройство при помощи имеющихся у них Apple Watch. Для этого нужно, чтобы часы были разблокированы и находились на руке. Пользователю достаточно взглянуть на iPhone, после чего он почувствует тактильный сигнал на часах, подтверждающий разблокировку.

Разблокировка с помощью Apple Watch активируется в настройках в разделе "Face ID и код-пароль". В компании отмечают, что для оплаты через Apple Pay эту функцию использовать нельзя - как и для автоматического заполнения полей.

Также в новой бета-версии iOS 14.5 добавлена поддержка игровых контроллеров Xbox и PlayStation, голосовой ассистент Siri может совершать экстренные вызовы избранным контактам. Еще одна функция безопасности - разработчики приложений, отслеживающих активность, должны получать разрешение у пользователей.