В Израиле найден 120-тысячелетний артефакт с загадочными символами

Израильские археологи при проведении раскопок на доисторическом участке близ города Нешер Рамла обнаружили кость, на которой около 120 тысяч лет назад были выгравированы загадочные символы.

Об открытии на своем официальном сайте сообщил Еврейский университет в Иерусалиме. Его совершила команда во главе с Марион Парв и доктором Йоси Зейднером из Института археологии Еврейского университета.

По мнению исследователей, найденная кость представляет собой одно из древнейших в мире свидетельств человеческого символизма. По крайней мере, для Леванта, древней обширной территории, на которой сейчас расположено несколько стран Ближнего Востока, эта находка - древнейшая в своем роде.

Артефакт относится к периоду среднего палеолита, его возраст оценен примерно в 120 тысяч лет. Он был найден в доисторическом месте недалеко от города Нешер Рамла. Исследователи обнаружили там множество следов деятельности древней общины людей, в том числе фрагменты каменных орудий и сосудов.

Было найдено и множество костей животных, одна из которых привлекла внимание ученых выгравированными на ней символами. Последние выглядят как шесть примитивно, но глубоко вырезанных на поверхности параллельных полос. К слову, для периода среднего палеолита (250-45 тысяч лет до нашей эры) символические гравюры на камнях или костях - это крайне редкое явление.

Исследователи проверили, не являются ли эти царапины случайными следами обработки кости каменным инструментом. Ведь полосы могли появиться, например, во время срезания с кости мяса. Однако анализ, проведенный при помощи электронного микроскопа, исключил такую возможность и доказал, что полосы были вырезаны на кости намеренно.

Более того, установлено, что для гравировки древний мастер использовал отполированный край сосуда, изготовленного из кремня. Длина самой крупной полосы составляет 42 миллиметра, а самой короткой - 38 миллиметров. По направлению рисунка ученые установили, что гравюры были выполнены правой рукой.

В статье утверждается, что "все надрезы имеют одинаковую глубину и форму и все заканчиваются в одном направлении, что подразумевает одно и то же последующее движение. Это может указывать на то, что гравюры были выполнены одним и тем же человеком, одна за другой, последовательно".

Вероятно, это был предмет, предназначенный для проведения какого-то религиозного обряда. В своей работе авторы отмечают, что кость с загадочными символами была частью большого круга, выложенного из различных предметов. Причем эта кость была уложена гравировкой вверх, то есть так, чтобы символы были видны.

По мнению исследователей, кость была выбрана не случайно, она символизировала статус животного, на которое охотились древние люди. Кстати, уже удалось определить, что кость принадлежала древнему родственнику современной коровы, животному, которое было широко распространено в этой местности.

Само место раскопок было идентифицировано археологами как охотничий лагерь. Оно также могло служить местом встреч представителей культуры Мостар, охотников-собирателей, живших здесь в период среднего палеолита. После охоты в этом лагере, вероятно, забивали и разделывали добытых животных.

Полностью результаты исследования опубликованы в журнале Quaternary International.