Банк России ожидает пика инфляции в феврале

В декабре годовая инфляция повысилась до 4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января - до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на повышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение ставки НДС.

Особенно сильно, согласно данным Росстата, растут цены на плодоовощную продукцию. Повышение цен на легковые автомобили выступило основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары.

Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей и опросы предприятий указывают на возможность сохранения повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) в ближайшие недели вследствие роста издержек, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Тем не менее, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают аналитики.

В ближайшее время, по их оценке, на цены будут действовать разнонаправленные и частично уравновешивающие друг друга факторы. Так, с одной стороны, снижаются бюджетные расходы, с другой - восстанавливается экономическая активность, намечается дефицит работников и специалистов ряда профессий. Вакцинация приведет к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено, в то же время может ослабеть спрос на другие товары и услуги, выросший ранее.