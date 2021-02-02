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02.02.2021 10:45
Рубрика: Экономика

Банк России ожидает пика инфляции в феврале

Текст: Игорь Зубков
Годовая инфляция достигнет локального пика в феврале, после чего начнет замедляться, считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В декабре годовая инфляция повысилась до 4,9%, в середине января, по оценке, до 5,1%, к 25 января - до 5,3%. Среднесуточный прирост цен в январе оказался на повышенном уровне относительно прошлых лет, за исключением 2019 года, когда продавцы переносили в цены повышение ставки НДС.

Фото: Максим Богодвид/ РИА Новости
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Особенно сильно, согласно данным Росстата, растут цены на плодоовощную продукцию. Повышение цен на легковые автомобили выступило основным фактором ускорения роста цен на непродовольственные товары.

Опережающие индикаторы роста цен, в том числе цены производителей и опросы предприятий указывают на возможность сохранения повышенных текущих месячных темпов роста цен (с поправкой на сезонность) в ближайшие недели вследствие роста издержек, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды".

Тем не менее, прекращение со временем действия ряда проинфляционных факторов, в частности уменьшение эффекта переноса в цены ослабления рубля, приведет к началу замедления инфляции в марте, считают аналитики.

В ближайшее время, по их оценке, на цены будут действовать разнонаправленные и частично уравновешивающие друг друга факторы. Так, с одной стороны, снижаются бюджетные расходы, с другой - восстанавливается экономическая активность, намечается дефицит работников и специалистов ряда профессий. Вакцинация приведет к восстановлению спроса на товары и услуги, потребление которых было ограничено, в то же время может ослабеть спрос на другие товары и услуги, выросший ранее.

Экономика Макроэкономика Госфонды и контрольные органы Центральный банк

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