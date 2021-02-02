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Рубрика: Спорт

Станцевали полонез

"Зелена Гура" впервые в истории обыграла ЦСКА
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
Московский ЦСКА на выезде сенсационно уступил польской "Зелена Гуре" - 90:93 в рамках регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги. Для армейцев это первое поражение за всю историю встреч с польским клубом.
В матче "Зелена Гура" - ЦСКА все решилось на последних секундах. Фото: vtb-league.com

До сих пор команды провели четыре очных матча. ЦСКА в них не просто побеждал, а уничтожал соперника со средней разницей в 33 очка. Поначалу казалось, что безрадостная история для "Зелена Гуры" повторится и теперь. Свои первые очки поляки сумели набрать только через пять минут после начала матча. ЦСКА этим пользовался, нарастив отрыв до 15 баллов.

Впрочем, армейцам не впервой разбазаривать большое преимущество. Сразу вспоминается сентябрьский матч подопечных Димитриса Итудиса с пермской "Пармой", в котором москвичи имели +20, но упустили победу. Отдадим должное характеру польской команды. "Зелена Гура" не рассыпалась, а в третьей четверти продемонстрировала такую защиту, что к заключительной 10-минутке даже повела в счете.

У ЦСКА тем не менее сохранялись все шансы вырвать победу. За 15 секунд до конца основного времени на табло горели 90:90, а владение было москвичей. Но форвард хозяев Крис Ричард перехватил мяч и за полторы секунды до сирены точно бросил из-за дуги.

- Ощущения сейчас невероятные! - признался и.о. главного тренера "Зелена Гуры" Феликс Алонсо. - У нас сейчас много матчей, мало отдыха, но игроки смогли показать великолепный уровень против одной из лучших команд Европы. Во второй половине мы превзошли сами себя, позволив сопернику набрать лишь 33 очка. Я горжусь этой командой.

В первой четверти "Зелена Гура" уступала ЦСКА 15 очков

"Зелена Гура" одержала четвертую победу подряд и вышла на пятое место в турнирной таблице "регулярки". А вот ЦСКА уступил впервые с ноября и не смог подобраться к лидирующему "Зениту", встреча которого с "Нижним Новгородом" завершилась вчера поздно вечером.

Из сыгранных накануне встреч отметим победу "Химок" над "Пармой" - 72:69, первую после того, как и.о. главного тренера подмосковной команды стал Андрей Мальцев.

БК "Химки" объявил об отставке главного тренера Куртинайтиса
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