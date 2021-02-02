Белорусских абитуриентов пригласили в российские вузы

Представительство Россотрудничества в Беларуси объявило о наборе кандидатов для поступления в 2021-2022 учебном году в российские высшие учебные заведения за счет средств федерального бюджета России.

Участие в конкурсе могут принять как граждане Беларуси, так и лица без гражданства, а также и российские соотечественники, постоянно проживающие на территории республики и не имеющие регистрации на территории России. Чтобы попытаться поступить в российский вуз, белорусские абитуриенты должны до 20 февраля включительно подать заявку на обучение на сайте государственной информационной системы "Образование в РФ для иностранцев". Так же на портале можно ознакомиться с возможностями российских образовательных организаций по приему иностранных граждан в рамках квоты.

Отбор будет проходить в два этапа. Первый этап, включающий тестирование, проводит Рабочая группа Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь. Информация о графике отборочных испытаний, будет сообщена дополнительно. Второй же этап отбора будет проводиться российскими вузами при рассмотрении досье кандидатов. На сайте Россотрудничества размещена видеоинструкция, где подробно описан процесс создания и отправки на проверку заявки абитуриентом, заинтересованным в обучении в российской образовательной организации.