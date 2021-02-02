Белорусский музыкальный театр представит премьеру балета-сказки "Петя и волк"

В Белорусском государственном академическом музыкальном театре готовят премьеру - балет-сказку "Петя и волк". Над спектаклем работают лауреат международных конкурсов Сергей Микель (балетмейстер-постановщик), Марина Третьякова (дирижер-постановщик) и Любовь Сидельникова (художник-постановщик). Премьеру зрителям представят в марте.

Симфоническую сказку Сергея Прокофьева ставили огромное количество раз по всему миру, сегодня это настоящая классика. Над спектаклем в свое время работали дирижеры Евгений Светланов, Геннадий Рождественский, Леонард Бернстайн, текст читали Николай Литвинов, Жерар Филип и Элеонора Рузвельт.

Белорусский музтеатр тоже решил пополнить свою афишу нестареющей классикой для детей. При этом роль чтеца в спектакле будет сохранена, как это и задумывалось изначально - в роли ведущего в 1936 году на премьере выступила Наталия Сац, создатель Центрального детского театра в Москве.

- Все началось в далеком 1936 году, когда Наталия Сац предложила недавно вернувшемуся в СССР Сергею Прокофьеву написать музыкальную историю для самых маленьких. Композитор согласился и через четыре дня принес клавир "Пети и волка". Кроме музыки, Прокофьев написал и текст, - цитирует постановщиков спектакля "Белта".

Премьерный показ состоится 28 марта.