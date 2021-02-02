Врач объяснила, на какие болезни указывает неприятный запах изо рта

С галитозом, связанным с ростом числа микроорганизмов в ротовой полости и появлением неприятного запаха, сталкивается около 70% людей. В 90% случаев проблема объясняется изменением микрофлоры в ротовой полости при стоматологических заболеваниях и заболеваниях ЛОР-органов, отметила врач-терапевт Арина Жегалина.

Но есть и другие причины. Если все в порядке с гигиеной, нет жалоб на состояние зубов и десен, то, вероятно, несвежее дыхание является следствием болезней ЖКТ или тягой к определенным продуктам. В первом случае речь идет о заболеваниях желудка, кишечника, печени.

"Неприятный запах может быть даже, когда в рационе преобладают определенные продукты - лук, чеснок, редька, капуста, блюда, богатые специями, особенно карри, при злоупотреблении кофе и сигаретами", - уточнила терапевт в беседе с "Пятым каналом".

Врач рассказала об одной особенности - зачастую развитие галитоза связано с родом деятельности человека. Так, от этого страдают лекторы, тренеры-ораторы или учителя. Дело в том, что при длительной и безостановочной работе речевого аппарата появляется сухость во рту. Отсюда проблема.

Галитоз устраним, уточнила терапевт. Первым делом следует обратиться к стоматологу. Если он не обнаружит проблемы - к гастроэнтерологу.