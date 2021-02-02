Большунов пропустит этап Кубка мира в Швеции

Лидер общего зачета Кубка мира и первый номер сборной России Александр Большунов принял решение не выступать на этапе в шведском Ульрисехамне, который пройдет 6-7 февраля.

Как сообщил тренер сборной России Юрий Бородавко, это решение принято ради подготовки к стартующему 22 февраля в Оберстдорфе чемпионату мира по лыжным видам спорта.

"Александр туда не поедет, там выступят только Глеб Ретивых и Сергей Устюгов", - заявил Бородавко ТАСС.

24-летний Большунов в общем зачете Кубка мира опережает идущего вторым россиянина Ивана Якимушкина на 830 очков.