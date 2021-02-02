Обычно у чиновников из окружения президента США не возникает проблем с тем, чтобы после сложения полномочий, "спрыгнуть" в частный сектор и найти высокооплачиваемую работу. Но тем, кто работал в администрации Дональда Трампа, как утверждает газета The Hill, приходится туго на рынке труда. Виной тому политическая конъюнктура. Дело в том, что "корпоративная Америка еще больше дистанцировалась от республиканцев после омраченного жертвами нападения толпы на Капитолий" 6 января, пишет издание. Владельцы бизнеса опасаются, что если возьмут на работу кого-то из поляризующих фигур команды Трампа, может последовать негативная реакция потребителей, клиентов или инвесторов. Газета также связывает слабые перспективы чиновников ушедшей администрации с тем, что на фоне указанных событий под занавес президентства рейтинг поддержки Трампа опустился примерно до 30 процентов, в то время как у его предшественника Барака Обамы был примерно вдвое выше. Все это выглядит как запрет на профессии по политическим взглядам, что, казалось бы, для Америки дико. С другой стороны, это отражает ее сегодняшние реалии, где политики в борьбе за власть все чаще отступают от идеалов, которые они привыкли проповедовать.

Покинув Белый дом, чета Пенс, не имеющая своего жилья, оказалась в том же положении, в каком раньше были протестующие в Вашингтоне, - буквально на улице. Фото: GettyImages/Reuters

Основным пристанищем для трамповцев пока остаются консервативные фабрики мысли или телеканалы. Например, бывший глава президентского аппарата Марк Медоуз устроился в Консервативный институт партнерства, бывшие госсекретарь Майкл Помпео и министр транспорта Элейн Чао - в Гудзоновский институт. Бывший экономический советник президента США Ларри Кадлоу станет комментатором Fox Business, а бывшая пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ведет переговоры с Fox News.

В последние дни в прессе и соцсетях подшучивали над бывшим вице-президентом Майклом Пенсом, который еще пару недель назад был вторым лицом государства, а сегодня не имеет не только работы, но якобы даже дома. Пенс публично заявлял о планах вернуться в штат Индиана, губернатором которого он был до работы с Трампом. Но в последние годы там у Пенса своего дома не было, поскольку ему предоставляли служебное жилье, как и затем Вашингтоне. Как утверждает Business Insider, после поражения на выборах в ноябре прошлого года Пенс, похоже, так и не решил вопрос с новым жильем, а потому после выезда из Белого дома кочует из одного пристанища в другое. Сначала его на несколько дней приютил брат, потом он перебрался в загородный дом, предложенный действующим губернатором Индианы.

Как правило, выбор для бывших чиновников заметно шире: их охотно нанимают в советы директоров крупных компаний из списка Forbes 500 или лоббистские структуры. Именно так устроились несколько выходцев из администрации Обамы. Например, Джей Карни и Джош Эрнест, работавшие пресс-секретарями Белого дома при Обаме, стали старшими вице-президентами в Amazon и United Airlines соответственно.

Недавно Майкл Пенс был вторым лицом в США, а сегодня у него нет ни работы, ни дома

Отчасти доводы The Hill выглядят убедительными. Действительно, после споров вокруг итогов выборов, и особенно штурма Капитолия, многие крупные компании демонстративно отворачивались от республиканцев, особенно тех, кто был наиболее близок к Трампу и публично разделял его линию. С другой стороны, судить все же преждевременно - после ухода Трампа прошла всего неделя, а на поиски удачного нового места у некоторых обамовцев ушел не один месяц. Либеральная пресса, к которой относится и The Hill, не упускает возможности позлорадствовать в отношении Трампа и его окружения, а потому такие публикации - это и попытка сгустить краски, а может, даже и усложнить им трудоустройство. Один из цитируемых в статье экспертов выразил мнение, что все зависит от конкретной личности, "поскольку дальновидные компании ориентируются не на краткосрочное политическое давление, а на поиск квалифицированных руководящих кадров, которых в администрации хватало". Рейтинг президента тоже безусловным показателем в этом смысле не является. Например, популярность Джорджа Буша-младшего, чья администрация развязала войны в Афганистане и Ираке, а также подвела Америку к финансовому кризису, под конец президентства была еще ниже, чем у Трампа. Но больших проблем с трудоустройством его приспешники не испытывали.