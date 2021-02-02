Основным пристанищем для трамповцев пока остаются консервативные фабрики мысли или телеканалы. Например, бывший глава президентского аппарата Марк Медоуз устроился в Консервативный институт партнерства, бывшие госсекретарь Майкл Помпео и министр транспорта Элейн Чао - в Гудзоновский институт. Бывший экономический советник президента США Ларри Кадлоу станет комментатором Fox Business, а бывшая пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни ведет переговоры с Fox News.
В последние дни в прессе и соцсетях подшучивали над бывшим вице-президентом Майклом Пенсом, который еще пару недель назад был вторым лицом государства, а сегодня не имеет не только работы, но якобы даже дома. Пенс публично заявлял о планах вернуться в штат Индиана, губернатором которого он был до работы с Трампом. Но в последние годы там у Пенса своего дома не было, поскольку ему предоставляли служебное жилье, как и затем Вашингтоне. Как утверждает Business Insider, после поражения на выборах в ноябре прошлого года Пенс, похоже, так и не решил вопрос с новым жильем, а потому после выезда из Белого дома кочует из одного пристанища в другое. Сначала его на несколько дней приютил брат, потом он перебрался в загородный дом, предложенный действующим губернатором Индианы.
Как правило, выбор для бывших чиновников заметно шире: их охотно нанимают в советы директоров крупных компаний из списка Forbes 500 или лоббистские структуры. Именно так устроились несколько выходцев из администрации Обамы. Например, Джей Карни и Джош Эрнест, работавшие пресс-секретарями Белого дома при Обаме, стали старшими вице-президентами в Amazon и United Airlines соответственно.
Отчасти доводы The Hill выглядят убедительными. Действительно, после споров вокруг итогов выборов, и особенно штурма Капитолия, многие крупные компании демонстративно отворачивались от республиканцев, особенно тех, кто был наиболее близок к Трампу и публично разделял его линию. С другой стороны, судить все же преждевременно - после ухода Трампа прошла всего неделя, а на поиски удачного нового места у некоторых обамовцев ушел не один месяц. Либеральная пресса, к которой относится и The Hill, не упускает возможности позлорадствовать в отношении Трампа и его окружения, а потому такие публикации - это и попытка сгустить краски, а может, даже и усложнить им трудоустройство. Один из цитируемых в статье экспертов выразил мнение, что все зависит от конкретной личности, "поскольку дальновидные компании ориентируются не на краткосрочное политическое давление, а на поиск квалифицированных руководящих кадров, которых в администрации хватало". Рейтинг президента тоже безусловным показателем в этом смысле не является. Например, популярность Джорджа Буша-младшего, чья администрация развязала войны в Афганистане и Ираке, а также подвела Америку к финансовому кризису, под конец президентства была еще ниже, чем у Трампа. Но больших проблем с трудоустройством его приспешники не испытывали.