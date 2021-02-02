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02.02.2021 18:10
Рубрика: Экономика

Цена на нефть превысила 58 долларов впервые с февраля 2020 года

Текст: Сергей Тихонов
Цена нефти эталонного сорта Brent в моменте превысила 58 долларов за баррель впервые с февраля прошлого года. Стоимость североамериканской марки WTI преодолевала отметку 55 долларов за баррель. Об этом свидетельствует данные портала investing.com.

Цены растут на предварительных данных об уровне выполнения сделки ОПЕК+. В январе она была выполнена на 99%. Поддержку котировкам оказывает решение Саудовской Аравии и еще нескольких членов нефтяного картеля дополнительно, сверх своих обязательств, снизить производство в феврале-марте этого года на 1,425 млн баррелей в сутки.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Также цены толкает вверх ослабление доллара, и позитивная информация об устойчивом снижении заболеваемости COVID-19 и смертности от него в США. Кроме того, на прошлой неделе запасы нефти США снизились на 9,91 млн баррелей, а представитель одной из крупнейших нефтедобывающих компаний страны Chevron, заявил, что в первом половине 2021 года компания не планирует увеличивать производство.

Дополнительную поддержку нефтяным ценам может оказать заседание мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится 3 февраля. На нем будет дана очередная оценка эффективности сокращения добычи и темпах восстановления спроса, а также может быть даны рекомендации участникам альянса о дальнейших действиях по стабилизации нефтяного рынка.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть

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