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Рубрика: В мире

Апельсины в пленке

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 21(8372)
20 января после зимних каникул французская ребятня возвращается за парты. Хотя ситуация с ковидом здесь неустойчивая, что заставило власти ужесточить тотальный комендантский час, перенеся его начало с 20.00 на 18.00 (и до 6.00 следующего дня), школы продолжат принимать учеников. Правда, многим старшеклассникам придется, как и осенью, учиться по "гибридной схеме". Что это такое, объяснила Софи Венетитай, педагог лицея в департаменте Эссон под Парижем, где учатся 2700 юных французов и француженок. "Классы разбиты на две половины. Одна приходит в школу в понедельник, другая во вторник и так далее. Это важно и для того, чтобы в столовой было легче соблюдать социальную дистанцию", - рассказала она.
В учебных заведениях Франции столовые никто закрывать не собирается, и они функционируют в прежнем режиме. Но с серьезными поправками. Фото: GettyImages

Надо сказать, что школьное питание сейчас обсуждается во Франции с таким же жаром, что и проблемы вакцинации. И это объяснимо. Ведь по исследованию знаменитого института Пастера, именно во время застолий происходит большее число заражений. В эссонском лицее, как, впрочем, и во всех остальных учебных заведениях Франции, столовые никто закрывать не собирается, и они функционируют в прежнем режиме. Но с серьезными поправками. Введено посменное посещение столовых по расписанию. После каждой смены помещение проветривают и по возможности дезинфицируют. Более того, как и предписывает циркуляр минобразования, за каждым классом закрепляется определенный стол, и никакого "братания" с соседями. В Эссоне помимо всего прочего столы оборудовали прозрачными барьерами из пластика.

Фото: iStock
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Перемены затронули и самообслуживание. Все фрукты - бананы, апельсины, яблоки - завернуты в тонкий пластик, дабы избежать "несанкционированных" прикосновений. То же самое касается хлебных булочек и прочей выпечки. Пересмотрен ассортимент горячих блюд таким образом, чтобы детишки не засиживались над тарелкой, а побыстрее справлялись с ее содержимым. Как поведала Кароль Галиссан, ответственная за школьное направление в одной из крупнейших компаний по организации корпоративного питания, которая поставляет обеды в две тысячи школ Франции, в меню оставили только те блюда, которые больше всего нравятся детям. Такие как картофельная запеканка с говядиной, морковью и сыром, лазанья, эскалопы из индейки или телятины, зеленый салат с помидорами и ряд других. Минералка не в больших бутылках, а в маленьких на одного человека.

Цена обеда зависит от достатка семьи. Кому-то он обойдется в 20-30 центов, а кому-то в пять-шесть евро

В некоторых местах, особенно в сельской местности, муниципалитеты предоставляют школам под столовые свои площади. Так в селении Ла Фламенгри (департамент Эн), что на северо-востоке страны, школьникам для этой цели выделили зал для торжественных церемоний. Там столы, не на восьмерых, а на четверых, расставлены на большом расстоянии друг от друга, как в каком-нибудь лучшем парижском ресторане.

Во сколько родителям обходятся школьные обеды? Всем по-разному. Цена такого обеда находится в прямой зависимости от доходов семьи. В начале учебного года они должны предоставить исчерпывающую информацию о своих доходах, включая социальные дотации, если такие имеются. На этой основе с учетом количества членов семьи определяется "семейный коэффициент", от которого зависит стоимость школьного обеда. Кому-то он обойдется в 20-30 центов, а кому-то в пять-шесть евро.

В мире Европа Франция А как у них?

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