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02.02.2021 14:29
Рубрика: Общество

Чем займутся в школах советники-воспитатели

Текст: Ксения Колесникова
С 1 марта в школах 10 пилотных регионов появятся советники директора школы по воспитанию и работе с детскими объединениями. Старт конкурсу "Навигаторы детства" объявило ранее Министерство просвещения и Российское движение школьников.
Фото: Артем Житенев/РИА Новости Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Принять участие в отборе смогут все, кто уже имеет педагогический опыт, без ограничения по возрасту и стажу работы.

Фото: Роман Мерзляков
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- Этот проект откроет новые карьерные возможности перед всеми, кто занимается воспитанием, и кому не безразлично будущее детей нашей страны. Ведь именно за школьной партой мы формируем будущее российского обществ, - рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева. - Уверена, что советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями станут настоящими навигаторами детства, дадут детям руку и поведут их вперед. А пилотные регионы, где стартует проект, станут достойными примерами, чей опыт мы распространим впоследствии во всех субъектах России.

До 14 марта любой, кто имеет опыт педагогической и воспитательной деятельности, вне зависимости от возраста и стажа работы, может подать заявку на участие на сайте навигаторыдетства.рф. После окончания заявочной кампании всех участников ждет этап онлайн-тестирования на сайте Корпоративного университета РДШ, и те, кто покажут лучшие результаты, будут приглашены на финальный этап - собеседование. Результаты конкурса объявят не позднее 21 марта 2021 года.

Пилотными регионами, где в школах появятся новые должности, станут Омская, Брянская, Вологодская, Нижегородская, Калининградская, Тюменская, Сахалинская и Челябинская области. А еще город Севастополь и Ставропольский край. Новые вакантные должности будут официально введены в штатное расписание школ в этих регионах уже с 1 марта.

Повысить квалификацию советников директоров по воспитанию и работе с детскими объединениями поможет МДЦ "Артек". Победители конкурса смогут пройти специальную программу повышения квалификации с марта по август 2021 года. За это время планируется обучить порядка 2500 человек, при этом программа составлена так, чтобы педагоги заочно освоили теорию, а в самом "Артеке" попробовали применить полученные знания на практике.

Общество Образование

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