Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса

Нотариусы начали приносить добрые вести работникам некогда обанкротившихся предприятий: людей разыскивают, чтобы отдать им старую получку.

Свежий пример: москвич Николай Н. удивился, когда на днях ему позвонила столичный нотариус Екатерина Лексакова. Оказывается, она должна передать мужчине круглую сумму.

Некогда Николай работал на предприятии, которое обанкротилось. Бывшие начальники не успели или не захотели рассчитаться с ним до конца, канули в Лету вместе с долгами по зарплате. С тех пор прошло достаточно времени, и мужчина потерял всякую надежду увидеть свои деньги.

Но все это время работали невидимые глазу обычного человека правовые механизмы. Конкурсный управляющий нашел деньги, за счет которых можно погасить долги по зарплате. Но поскольку контактов многих бывших сотрудников у конкурсного управляющего не было, он перевел деньги на депозит нотариуса.

"Депозит нотариуса - действительно эффективный инструмент, позволяет четко выполнять обязательства перед работниками. Когда есть долг, но неизвестны реквизиты человека, по закону конкурсный управляющий обязан депонировать деньги по месту проживания этого физлица. Далее нотариус уже разыскивает этого человека и выдает ему деньги", - пояснил "РГ" член комиссии Ассоциации юристов России по правовым проблемам несостоятельности (банкротства), арбитражный управляющий Илья Софонов.

В данном случае нотариус Екатерина Лексакова направила официальное уведомление кредитору, то есть Николаю Н. Тот на письма не отвечал. Он вообще не забирал почтовые отправления.

Однако нотариусу все же удалось разыскать кредитора: оказалось, что тот переехал. Кстати, Николай помог разыскать еще одного человека, которому также задолжало обанкротившееся предприятие.

В свою очередь, Илья Софонов советует работникам внимательно изучать документы, связанные с процедурой банкротства предприятия, чтобы не потерять своих денег.

"Многие работники не обращают внимания, правильно или нет включены их требования в реестр кредиторов компании, которая проходит через банкротство, - говорит он. - Работники часто оставляют все на усмотрение конкурсного управляющего. А управляющий нередко "срезает" суммы выплат по тем или иным причинам, то есть уменьшает их".

В Федеральной нотариальной палате также обращают внимание на то, что депозит нотариуса применяется не только как способ исполнения долговых обязательств. С его помощью также можно комфортно и безопасно произвести расчеты по сделке. Особенно это актуально при покупке или продаже недвижимости, когда речь идет о крупных суммах.

Нотариус проследит, чтобы деньги достались тому, кому положено, и в тот момент, когда положено.