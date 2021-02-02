Найден способ спрогнозировать эффективность терапии при раке груди

Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе нашли способ оценки эффективности предстоящей гормональной терапии у пациенток с раком груди, сообщает eurekalert.org.

Наличие эстрогена в женском организме приводит к росту опухоли. Гормональная терапия предназначена для прекращения такого действия эстрогена, но она эффективна только в половине случаев. Новый способ поможет заранее оценить, насколько будущая терапия поможет пациенткам.

Было выявлено, что рак у всех пациенток с нормально работающими рецепторами эстрогена оставался стабильным или улучшался при гормональной терапии и прогрессировал у всех женщин с нефункциональными рецепторами эстрогена. Новый метод помог выявить эти нефункциональные рецепторы благодаря визуальному тесту с помощью фторфуранилнорпрогестерона (FFNP), который измеряет функцию рецепторов эстрогена в их раковых клетках.

Когда рецепторы эстрогена работают, клетки реагируют увеличением количества молекул рецепторов прогестерона на своей поверхности. Эти молекулы прогестерона видны при просвечивании пациенток с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). Наличие этих молекул и указывает на большую вероятность успеха предстоящей гормональной терапии.