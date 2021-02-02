Эффективность вакцины "Спутник V" подтверждена на уровне 91,6%

Эффективность вакцины "Спутник V" против коронавируса подтверждена на уровне 91,6%. Такие результаты третьей заключительной фазы клинических исследований российской вакцины опубликовали ее создатели из НИЦ имени Гамалеи в авторитетнейшем медицинском издании The Lancet.

"Анализ эффективности был осуществлен на основе распределения 78 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, выявленных в группе плацебо (62 случая) и в группе, получавшей вакцину (16 случаев). "Спутник V" сформировал устойчивый гуморальный и клеточный иммунный ответ", - комментируют опубликованные результаты в РФПИ. Кроме того, вакцинация российской вакциной защищает от тяжелого течения COVID-19 - на 100%.

Как подчеркнул глава фонда Кирилл Дмитриев, всего три вакцины в мире, включая "Спутник V", обладают эффективностью свыше 90%, но при этом отечественный препарат превосходит другие вакцины в категории безопасности и проверенной платформы, особенно, в отношении отдаленных последствий вакцинации. Еще одно достоинство российской вакцины - ее легко перевозить благодаря температурному режиму +2 +8 градусов. При этом, например, вакцина Pfizer требует хранения и перевозки при -75 градусах.

Наконец, цена на "Спутник V" - одна из самых доступных по сравнению с другими вакцинами. Дмитриев подчеркнул, что доза вакцины продается меньше чем за 10 долларов, и наша страна готова обеспечивать другие страны вакциной в рамках широкого международного сотрудничества.

На данный момент "Спутник V" зарегистрирован уже в 16 странах: России, Беларуси, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе и Армении.