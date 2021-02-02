Мировая экономика после спада, вызванного пандемией, восстановится уже в этом году, однако процесс роста будет сопровождаться увеличением риска последующих кризисов. Такой прогноз сделали экономисты.

"Развитые страны ждет быстрое восстановление экономики на основе потребительского бума, - считает директор Института стратегического анализа аудиторской компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Grant Thornton International Игорь Николаев. - При этом возникнет финансовый пузырь. Как следствие - в среднесрочной перспективе быстрое восстановление сменится интенсивным охлаждением. В России из-за специфики уклада экономики причин для появления такого пузыря нет, но и темпы восстановления экономики будут ниже".

Финансовый пузырь - одно из условий роста экономики, объяснил заведующий отделом международных рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин. По его словам, развитие происходит неизменно по одной и той же схеме: сначала формируется избыток денег - пузырь, потом эти излишние средства идут на реализацию венчурных и инвестиционных проектов, тем самым обеспечивая научно-технический прогресс и изменение уклада жизни общества.

"Источников кризиса может быть несколько, - говорит Яков Миркин. - С одной стороны, существует опасность со стороны рынка акций - он находится в состоянии потенциального обвала. С другой - растет насыщенность долговыми обязательствами государств, соотношение госдолга к ВВП уже превысило уровень, который был во время Второй мировой войны. Для России есть и свои особые факторы. Например, зависимость цены на нефть от соотношений курсов доллара и евро - нам лучше, чтобы европейская валюта укреплялась. Кроме того, пандемия сократила спрос на энергоресурсы во всем мире. Будет ли восстановление прежних объемов рынка - увидим".

Международный рынок углеводородов будет расти еще как минимум десять лет, спад начнется не раньше 2030-х годов, прогнозирует профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин. По его мнению, в 2020 году было недопроизводство нефти и газа, в 2021-м спрос и цены на них возрастут, если ситуация с пандемией будет развиваться по благоприятному сценарию.

Развитые страны ждет быстрое восстановление экономики на основе потребительского бума

Темпы роста мирового ВВП в 2021 году Олег Вьюгин оценивает в 4-5%, российского - в 3% (как и Международный валютный фонд). Минэкономразвития ожидает рост ВВП в 2021 году на уровне 3,3%, в 2022 году - 3,4%, в 2023-м - 3%.

Вероятность наступления серьезной волатильности в течение года экономисты оценивают по-разному. Яков Миркин - в 30-40%, Игорь Николаев уверен, что надо говорить максимум о 20%, причем скорее всего перелом восходящего тренда случится уже в 2022 году. Олег Вьюгин считает, что пока все - и участники рынка, и регуляторы - озабочены исключительно восстановлением экономики, и не стоит сбивать этот настрой раньше времени.